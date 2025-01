Las cicatrices de la política

Era un día lluvioso de noviembre. El Pueblo de Asturias lucía espléndido. Un lugar que embellece bajo el orbayu de nuestra tierra. Corría el año 2022. Asistía como invitado al III Congreso Local de Foro. Un acto en el que Jesús Martínez Salvador fue elegido presidente de los foristas en Gijón.

Allí me encontré con Carmen. Un abrazo. "¿Qué tal Carmen?". "Ahora mejor", me respondió. En su mirada se atisbaba el difícil camino al que seguramente se tuvo que enfrentar, un recorrido plagado de dudas y desencantos. No es fácil descubrir que aquello a lo que entregas tu tiempo y energía tiene grietas que torpedean tu coherencia y compromiso. Más difícil aún mantenerte, no huir y querer cambiarlo.

La angustia de quienes se implican en la vida pública y la dinámica de los partidos es más común de lo que nos podemos imaginar quienes no participamos en ello. En este capítulo, todos tienen lo suyo. Basta con revisar la hemeroteca para recordar historias de desencuentros, sacrificios y cicatrices políticas.

A lo largo de varios años pude observar, en calidad de invitado, actos diversos de las distintas fuerzas políticas de nuestra ciudad y región. En todos ellos, a lo largo y ancho del espectro ideológico, uno encontraba lo mismo: gente convencida, con ganas de hacer y con heridas difíciles de ocultar. Es fácil, en las tribunas de opinión o las conversaciones de chigre, lanzar frases de aplauso fácil como "todos son iguales", "sólo entran para trincar" (yo el primero). Como las meigas, haberlos haylos. Pero cuando miras a los ojos a quienes creen en su causa y se entregan a ella, solo cabe sentir admiración y agradecimiento.

Aun así, resulta curioso lo absurdo que se vuelve todo cuando escrutamos a los partidos y sus militantes. Creemos que vamos a encontrar ahí algo que no existe en ningún rincón de nuestra existencia: la perfección. La vida es imperfecta, las relaciones son imperfectas y, dentro de esa imperfección, los conflictos son inevitables. Unos se resuelven, otros se enquistan y algunos acaban dinamitando la obra colectiva que un día ilusionó a promotores y afines. La clave está en cómo resolverlos y qué aprender de ellos. Pero eso queda para otro día.

La política es, sobre todo, un ejercicio de diálogo. Un esfuerzo, en mi opinión, por construir una sociedad más justa y próspera, desde la diversidad de ideas, inquietudes y necesidades. Y ese ejercicio no se hace desde la rigidez, sino desde la capacidad de asumir incongruencias, cambiar de posición cuando es necesario y negociar en busca de acuerdos.

El problema surge cuando el foco mediático y la propia dinámica política imponen una lógica de vencedores y vencidos, donde rectificar se percibe como debilidad y dialogar como traición. La humildad ante la imperfección nos ayuda a avanzar; la soberbia de la perfección nos nubla ante la realidad.

