El Jubileo de la cultura

El Jubileo de la Esperanza convocado por el papa Francisco está teniendo un gran tirón y es muy posible que rebase las previsiones de los 35 millones de peregrinos que atravesarán la Puerta Santa. En las dos primeras semanas la afluencia superó con creces el medio millón. No solamente acuden grupos eclesiales y personas creyentes, sino también de diversas religiones, colectivos y profesiones. Este papa tiene una sensibilidad carismática para captar la situación de la humanidad ante un futuro de incertidumbres, con brotes de guerras y violencias y en manos de políticos más preocupados del poder que de afrontar y resolver los graves problemas que sufren los pueblos. A la vista está, ¡años ha!, la migración, para nosotros sangrando en Canarias. Francisco, que ha prometido venir a esta Lampedusa española, ha querido rebasar en su convocatoria las fronteras eclesiales porque es toda la sociedad la que está necesitada de esperanza.

Este fin de semana pasado el Jubileo reunió en Roma al mundo de la comunicación. Miles de periodistas de 139 países tuvieron un encuentro distendido con el papa más comunicativo, que se asoma a la TV con frecuencia y concede entrevistas incluso a discutidos (léase Évole. Será por eso de que Jesús no vino a buscar a los justos sino a los pecadores). A los periodistas les dijo que lo suyo no es una profesión, sino una vocación. Que "tienen un papel fundamental en la sociedad actual, en la narración de los hechos y en la forma de contarlos", marcando "la diferencia entre una comunicación que reaviva la esperanza o aumenta las divisiones". Hoy, encontramos dificultad para dar crédito y no indignarnos ante algunos noticiarios. Pulula la mentira oficial. Tiene vigencia la frase evangélica: "La verdad nos hará libres".

Un encuentro aparte lo tendrán los artistas este mes de febrero. Además de atravesar la Puerta Jubilar, se citan con Francisco en los míticos estudios de Cinecittá, en los que se rodaron películas de Rosellini, Victorio de Sica, Visconti, Fellini… y tan inolvidables y perdurables como "Quo vadis", "Ben Hur", "El nombre de la rosa", "El Padrino"… Este papa en sus encíclicas y discursos cita con la misma facilidad a Santos Padres que a filósofos y pensadores antiguos y modernos. Sabida es su amistad con Martín Scorsese, el director de la discutida "La última tentación de Cristo". Les unió la admiración por Dostoievski. Esa amistad ha cuajado tanto que el cineasta le prometió una nueva película sobre Jesús. Se estrenará en el 2026. La espiritualidad siempre ha sido generadora e inspiradora de arte, de tal manera que en el ámbito evangélico y eclesial se encuentran gran parte de las mejores obras de pintura, música, literatura y cine.