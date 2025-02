Trump y los migrantes que le votaron

No me gusta su mirada, aunque casi no puede abrir los ojos. No me gustan sus fanfarronadas ni sus bromas ni, por supuesto, sus insultos. No soporto verlo en la televisión y procuro apagarla cuando aparece, lo hago también con algún otro. Si hay algo que odio en este mundo es la mentira, la injusticia, la dictablanda que ejercen unos cuantos, entre los que desde luego se encuentra él, disfrazándolas de democracia. De dar al pueblo, da igual americano que español, más riqueza, más seguridad, más de todo, maravilloso, para luego ser acusado y condenado, y atreverse a presentarse otra vez como candidato. No es exactamente lo que pasa en España, pero hay varias similitudes. Aquí también tenemos a poderes que deberían ser absolutamente imparciales que están al mando de alguien que no puede ejercer ningún tipo de control, porque estamos hablando de justicia. No puedo entender cómo un país lleno de migrantes que escapan de la pobreza más absoluta, cuando no de la dictadura, como en el caso de Venezuela, puede llegar a votar a un hombre como Trump. Muchos de esos emigrantes le han votado. Quizás sin darse cuenta de lo que este hombre era capaz, quizás sin pensar en sus hermanos, los que como ellos hace años cruzaron la frontera ilegalmente. Supongo que, como otro que conozco, gobernará a base de decreto-ley, trampeándolos (quizás una palabra derivada de su nombre) para que pasen desapercibidas sus mentiras y sus barbaridades. Qué pensarán los migrantes esos que ya han conseguido el sueño americano, que ya son estadounidenses, de que deporten a personas encadenadas para llevarlas a Guantánamo si no pueden ser inmediatamente repatriadas.

Entiendo que ni Estados Unidos ni España ni ningún país deba recibir en su casa a migrantes delincuentes, con antecedentes penales, pero los de la frontera mejicana tienen entrevistas, piden asilo por diferentes causas, como las dictaduras, los asesinatos, la falta de seguridad de sus países y tenían hasta ahora una ley de Biden que permitía realizar citas. No es lo que puede pasar aquí, donde no se saben nombres, ni quiénes son, ni casi de dónde vienen. Trump truncó la esperanza de aquellos que podían ir a Estados Unidos con un trabajo, y por tanto entrar legalmente. Me recuerda mucho a la pureza nazi. Quizás este loco quiera solo dejar a los caucásicos con genealogía norteamericana de pura cepa, si es que eso existe. Se olvida el muy idiota de que en este momento existen 57 millones de hispanohablantes según el Instituto Cervantes que, al menos ahora, en París, se dedicará a ver cuántos hablan euskera. En fin. A nosotros nos va tan bien como a los americanos, aunque el nuestro siga siendo mucho pero mucho más guapo.

