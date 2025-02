Contra la banalidad del holocausto

Me entero de que se anuncia por doquier la visita turística al museo habilitado en el campo de exterminio de Auschwitz con almuerzo incluido a precio módico. La comercialización del horror empaquetado que no recomendaré como artículo de fantasía barata, como bagatela de otro mercado Disney. Sugiero, por contra, la lectura de "La mecánica del exterminio" de Xavier Irujo (Crítica, 2025), una descripción pormenorizada, un detallado análisis de la maquinaria asesina del régimen nazi. Dice el autor, en conversación con el periodista Jacinto Antón, que no pudo trabajar más de tres meses seguidos durante los 20 años de investigación y elaboración de un relato estremecedor, espeluznante.

Acotemos los datos que aporta el historiador para comprender la magnitud de aquella atrocidad de cadáveres amontonados: 17 millones de asesinados, sumando los seis millones de judíos, los tres millones de prisioneros de guerra soviéticos más otros cuatro millones de civiles de la URSS no judíos, los casi dos millones de civiles polacos no hebreos, los más de 200.000 gitanos, las cerca de 300.000 personas con discapacidades, un número indeterminado de homosexuales, seres "asociales", opositores políticos alemanes y unos 1.700 testigos de Jehová, sin olvidar a los más de 5.000 republicanos españoles y a miles de muertos de otras nacionalidades que cayeron en el insondable pozo negro de la masacre nazi. Y recalca, al margen de películas, pertrechado de un sinfín de fuentes documentales, que más del 80% de las víctimas fueron ejecutadas por medios distintos al gas (nos descubre desconocidos actos de canibalismo y violaciones frecuentes escasamente difundidas). Contabiliza no menos de 42.000 puntos de exterminio entre campos de concentración, instalaciones y espacios de matanza. Y remata que la forma de asesinato más extendida y difícil de registrar o inventariar residía en el hambre, el frío y la extenuación.

No sé si la vida es bella o no: "ten días", supongo. De lo que estoy seguro es de que jamás aceptaré, ni con todos los gastos pagos, un viaje a tales museos de los horrores. Me quedo con el libro "La mecánica del exterminio". Xavier Irujo, catedrático de Estudios de Genocidio en la Universidad de Nevada (Reno, EE UU), nacido en Caracas de padres exiliados vascos, confiesa al reseñador Jacinto Antón que el episodio que más le impresionó no contiene tintes especialmente sangrientos. La escena estriba en la materialización de una de las ejecuciones en masa perpetrada por una de las escuadras de exterminio. Un niño de ocho o nueve años se gira hacia el verdugo que se dispone a dispararle y le pregunta con los ojos muy abiertos: "¿Estoy bien puesto así?".

