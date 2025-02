El empleo aguado

Los datos reales de afiliación a la Seguridad Social, 240.000 menos en el último año en España, el peor dato desde el 2020 año del covid, nos dan un baño de realidad frente a los discursos eufóricos interesados y los presuntos datos muy optimistas de la EPA (Encuesta de Población Activa), que como tal encuesta sólo es un dato aproximativo, y más considerando la colonización sanchista de todas las instituciones del estado: agencia EFE, TVE, CIS, Indra, INE, en cuanto dirigidos por militantes del partido del gobierno, cabe preguntarse si proporcionan información objetiva o son meros maquilladores de datos, para adoctrinarnos con panfletos sectarios. El caso de los "fijos discontinuos" (empleos precarios) es claro.

Son los trucos del lenguaje para dirigir la opinión pública. El último llamativo es que las universidades políticamente correctas (del mensaje de izquierdas totalitario), quieren sustituir la palabra hombre como genérico por "ser humano" –masculino, ¿y humana?– para no ser machistas, al no desdoblar hombre y mujer. ¿Por qué cambiar una palabra hemipléjica por dos, y no por una inclusiva, como "persona"? Desdoblar todo resulta cursi. Si al hablar de "el" o "la" presidente tienen que decir también presidenta: ¿por qué no presidento? Lo de la economía que va como una moto, cuando la española crece al 2,6 y la mundial al 3,5, recuerda lo de Zapatero cuando presumía estábamos en la Champions de la economía mundial.

Concretando en el caso de nuestra región Asturias, resulta que más de 5.000 asturianos se han quedan sin trabajo tras la campaña navideña, el descenso proporcional más alto de España, a sumar que contamos con la población activa (en edad y condición de tener trabajo pagado) más baja de la nación. Llueve sobre mojado. A nuestra circunstancia periférica le sigue lastrando así pues, como en las décadas anteriores, el modelo de impuestos altos, burocracia improductiva, y poner pegas y más pegas a las fábricas, comercios, pisos y coches, con la excusa de una emergencia climática absurda –la evolución es a largo plazo y sobre todo por los ciclos solares-. En Europa los vientos electorales cambian ya significativamente.

