La historia de una mujer valiente

La historia de Santa Águeda es una historia que bien podría ser novelada. Su vida, rodeada de una familia noble, de buenas costumbres, se vio sumergida en un océano de maldad y terror por el corrupto Quinciano, que parecía tener un alma inhumana.

Al no querer casarse con el gobernador Quinciano, fue llevada a una casa de prostitutas para corromperla. La tortura fue despiadada, sus verdugos le arrancaron los pechos con tenazas. Se dice que en su celda San Pedro se le apareció y curó sus heridas. Pero ahí no terminó su martirio; más tarde, fue arrojada sobre brasas ardientes. Y, finalmente, murió el 5 de febrero de 251.

Y es que en su vida se ve la valentía de esta mujer, unida a la gracia de Dios, y cómo se abre paso a través de los espesores de la violencia y de la muerte, para desembocar en la vida eterna. Y dar vida a la fe de aquellos cristianos que vivían en Catania.

Ya sé yo que este universo sobrenatural no está de moda en nuestro mundo. Hoy la fe, la gracia, la valentía para dar la vida por Dios parece un sueño del pasado. Sin embargo, estas historias de valentía para vivir la fe siguen ocurriendo en nuestro mundo.

Alguno puede pensar que quiero resucitar el viejo "Deus ex maquina" con una historia del pasado que no tiene que ver con la realidad. Sin embargo, hoy también lo sobrenatural se abre camino entre los espesores de la droga, del sexo y del dinero. No hace falta más que ver cómo se sigue persiguiendo a los cristianos en Nicaragua, Siria, Nigeria.

Por eso está muy bien contar la historia de esta mujer valiente del siglo III. Y si hoy este mundo viejo y pícaro no es un infierno, es gracias a mujeres como Santa Águeda. Bendita sea.

