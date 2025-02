Me contaba el otro día un buen amigo que, cuando va a comer a casa de su madre, ella insiste en comentar las barbaridades diarias de Donald Trump, con las que teme que el mundo se acabe. Mi amigo no se anima a decirle que, a él, el presidente de los EE UU le da bastante igual.

Como me pasa con casi todo, no sé muy bien qué decirle, pero esa misma noche escucho en el telediario que Trump ha encontrado la solución definitiva para el problema de la franja de Gaza. Lo veo feliz en el televisor al lado del dirigente israelí, que está más contento todavía, y me los imagino a los dos diciendo que esto hay que celebrarlo y que conozco un bar que no cierra en toda la noche y que habrá que tomar la penúltima. El plan es genial, claro, son blancos, ricos y hombres; no quedan aristas posibles. Esa franja de Gaza está hecha una piltrafa y lo mejor es que sus habitantes se vayan con sus miserias a otra parte y ya que hay sol y mar, nada mejor que un nuevo Marina D’or ciudad de vacaciones con hoteles de lujo, piscinas y canchas de pádel. Y que no falte el campo de golf.

El otro día Pablo Sanz presentó en la librería "Transparentes", su libro de relatos. Explicó que la inspiración a sus cuentos llegó con una frase que le escuchó decir al escritor murciano Miguel Espinosa: "La pluma describe lo que Dios no mira". De esta manera, sus protagonistas son seres transparentes a los ojos de la sociedad; Los Nadies de los que hablaba Eduardo Galeano en uno de sus poemas: "los hijos de nadie, / los dueños de nada. / Los nadies: los ningunos, los ninguneados, / corriendo la liebre, / muriendo la vida, jodidos, / rejodidos".

El 2 de septiembre de 2015, la reportera Nilufer Demir hizo la foto que nunca quiso haber atrapado con su cámara. La imagen de Aylan Kurdi, un niño sirio de tres años, con su camiseta roja, su pantalón vaquero y sus zapatos, ahogado frente a las costas de Turquía, conmocionó al mundo y, como lleva sucediendo tantas veces, nos iba a hacer mejores. Me pregunto a partir de qué número de muertos o de refugiados nos dejan de importar las personas. Uno conmueve, cien quizá también, pero ¿un millón de gazatíes?

En su libro "Las vidas lloradas", Judith Butler reflexiona sobre la maquinaria política que, antes de iniciar una guerra, nos convence de que los cadáveres que producirá no merecían, de alguna forma, continuar entre los vivos. Nos demuestra que el valor de la vida humana es también una construcción política. Sobre todo, si la vida humana es la de un nadie que "cuesta menos / que la bala que lo mata".

Mi amigo me contó que ahora ve todos los días el telediario con su madre.

