No lo entienden

Cuando Canteli llegó a la alcaldía pronunció una frase que le retrató: "En el Centro Asturiano, si decía que había que hacer algo, al día siguiente estaba hecho." No entendía que el Ayuntamiento no es un club privado. Oviedo ha salido en todos los medios gracias a su "en estas ocasiones hay que hacer un minuto de silencio, pero también cuando fallece un hombre". No entiende que cuando un delito se convierte en una lacra con 1.294 asesinadas desde 2003, y tiene unas características específicas, se hagan actos, y se creen unidades de policía y juzgados especiales para combatirlo. Además, demuestra sus prejuicios al achacar el crimen a un inmigrante. Una mente primaria hace razonamientos primitivos: víctima cubana y arma homicida cuchillo, igual a autor inmigrante. Al informarle de que es asturiano, no se sonroja: "Bueno, da lo mismo, no tiene nombre". Cuando forzado por el escándalo da explicaciones, acude al clásico: "Evidentemente me he explicado mal y probablemente también se han sacado de contexto mis declaraciones".

Mario Arias, teniente de alcalde de Oviedo, hace un panegírico de la comunidad venezolana "que ha tenido que exiliarse huyendo de un régimen dictatorial", ofreciéndoles todo su apoyo y el de Canteli, "como representante público y sobre todo como demócrata convencido, no puedo permanecer indiferente ante esta situación", acusa a Barbón de desentenderse de esta causa, y advierte que "el compromiso con la democracia no puede ser selectivo ni oportunista", pero no habla de las dictaduras petrolíferas del Golfo, ni de los miles de gazatíes asesinados, ni de las víctimas de las 56 guerras vivas actualmente, el mayor número desde 1945, ni de que quienes huyen de ellas y de otras dictaduras, de los que 10.400 murieron en 2024, no dejan de ser exiliados por ser pobres y venir en pateras.

El general secretario ha sido absuelto. Normal, con las broncas que le echó al juez, a ver quién se atreve a condenarle. Se defendió diciendo que siempre se dedicó a la política sin intereses materiales. Claro que también votó contra la ley del divorcio y lleva tres. Queda la duda de si Begoña Gómez puede dirigirse en ese tono a jueces y fiscales, mejor no, por si acaso.

El diputado de Vox, Javier Jové, califica de adoctrinamiento y "chochocharlas" los cursos para formación en igualdad, al profesorado. Figaredo consolida el farolillo rojo del Congreso haciendo el ridículo cada día, y Abascal se proclama enviado de Trump, que a su vez lo es de dios, para reconquistar Europa.

No entienden que la democracia sirve a la convivencia, no a la autodestrucción.

