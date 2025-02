Poco hemos tenido que esperar para sentir el escalofrío de la pulsión depredadora de Donal Trump en nuestro entorno. Por si hubiera poca incertidumbre alrededor de nuestra siderurgia, fundamentalmente ArcelorMittal, entran en escena los aranceles al acero que ha decretado el americano desde su despacho oval. Una estancia noble que se antoja ahora el reservado de una camarilla de amigotes, entregados a una orgía de ocurrencias que parecen eludir fácilmente procesos, tiempos y controles de un país democrático. Las maneras de matón de Trump, amenazando, humillando, despreciando, avasallando, conectan con todos los personajes tóxicos de la Historia… también con nuestras propias vivencias particulares.

Como saben, mi universo profesional es el de la enseñanza y no puedo evitar asimilar las formas del presidente americano a las del abusón de la clase. No hay protocolo o estudio que no evoque, en su descripción del hostigador, un perfil calcado al suyo. Estoy segura de que Trump ha agitado los más dolorosos fantasmas íntimos a quienes han sufrido acoso escolar, laboral o relaciones personales tóxicas.

Es el "perverso narcisista", según la experta psiquiatra Marie-France Hirigoyen, la persona incapaz de "reconocer al otro como ser humano complementario con posibilidad de enriquecerle en su diferencia". Por el contrario, sólo "establece con los demás relaciones basadas en juegos de fuerzas, desconfianza y manipulación". En suma, este hombre parece hacer desde siempre en su entorno lo que ahora practica con el mundo, retrepado en su trono de reyezuelo. Es sólo un cambio de escala.

Así que, siguiendo la comparación, nos encontramos con el hampón de patio de colegio, rodeado de su cohorte de palmeros compitiendo en su lealtad al verdugo, tenemos a la víctima y, completando el cuadro, quienes se ponen de perfil ante las tropelías, por terror a acabar en el centro de la diana. Es la "zona gris" de la que habló Primo Levy, superviviente de Auschwitz. Hace mucho que los expertos en hostigamiento señalan a esa mayoría atenazada como la única fuerza para el cambio. Exige convicción, valentía, organización y resistencia colocarse del lado del débil y decir basta.

La mención al sabio, atormentado Levy, y al Holocausto, es amargamente oportuna. Estamos entre el estupor y el pánico, queriendo despertar de la pesadilla, ante el "plan" de Trump de edificar un resort para "gentes de mundo" en Gaza, violando las convenciones internacionales y pisoteando los derechos elementales de sus legítimos habitantes. Codicia para sí la finca frente al mar y le estorban esas gentes rudas, infortunadas y gimoteantes que malviven allí, diezmadas y en ruinas, bajo la bota de Israel.

Tremendo reto para el mundo democrático: salir de la zona gris y hacer frente al matón. No permitir la "sociedad encanallada" de definió el filósofo José Antonio Marina. La de "la inteligencia fracasada" que sólo pare dos hijas: "desdicha evitable y pura maldad".

Suscríbete para seguir leyendo