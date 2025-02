Viva la radio

Soy más de radio que de San Valentín, pero el calendario marca que hoy es 14 de febrero. ¿Y qué mejor manera de expresar el amor en este día que recordar que ayer fue el Día de la Radio?

En nuestra ciudad existe una red extinta que conectó a muchas personas en los noventa y primeros años del nuevo mileno; una realidad paralela mágica que surcaba los cielos de Gijón. Frecuencias que encontraban su espacio en las radios de cada hogar. No existía internet, ni podcast… tan sólo antenas que captaban con mucho esfuerzo las débiles señales que se emitían desde pequeños locales. Una alegalidad que nos embriagaba con el fin de imitar a aquellas voces que escuchábamos en la radio profesional. Emisoras que se disfrazaban de talleres de radio con el fin de esquivar a aquellos que solo entendían la comunicación como un ejercicio mercantil que puede arrojar beneficios.

Probablemente la mayoría de los gijoneses desconozca que en nuestros barrios convivió una red de emisoras en las que jugábamos a hacer radio jóvenes y no tan jóvenes. Estábamos enamorados de esos estudios autoconstruidos que nos daban libertad para crear programas que a duras penas escuchaban nuestras familias y amistades más próximas.

Podía uno recorrer nuestros barrios a la par que surcaba el dial para escuchar con cierta nitidez emisoras que rebosaban ilusión e inconsciencia. Burbus, Radio Oscura, Radioactiva, Radio 12, Radio Kras… Escuelas de comunicación y participación que ocupaban nuestro tiempo libre.

Crecí en una Calle de Nadie, así se llamaba la Asociación que en los ochenta del siglo pasado pusieron en marcha un grupo de jóvenes de la parroquia del Buen Pastor. Y dentro de ese territorio propio, Radio Oscura era nuestro altavoz. No en vano en el año 1999 más de 120 jóvenes de El Llano, Ceares y Pumarín autogestionábamos ese maravilloso taller de radio que nada tenía que envidiar a un estudio profesional. Ahí aprendimos a comunicar, a escribir, a debatir… a soñar.

De esa cantera surgieron muchas voces que escucho y me conectan con esos tiempos vividos. Los hermanos Poncela, Jesús Martín, Cristina Caldueño, Irene Alonso… son sólo algunas de ellas. ¡Cuánto nos habríamos perdido sin esos espacios no formales que nos dieron cobijo! Una red que llega incluso a El Molinón. Cada vez que disfruto de un partido de nuestro Sporting de Gijón, las palabras de su speaker, Borja Blanco, me trasladan a esos increíbles años de amor por la radio.

Ahora son otros tiempos. Ni mejores, ni peores. Hoy es más fácil abrir esas ventanas desde nuestra casa, pero de lo que no tengo ninguna duda es de todo lo que la radio nos ayudó a vivir experiencias, a crecer, a participar y a vivir nuestra ciudad. Porque la radio no solo informa y entretiene, sino que une. Larga vida a la radio.

