Francisco y la crisis migratoria

Me alertan por la calle de una carta de Francisco a los obispos americanos sobre las deportaciones migratorias de Trump. No han leído la carta, solo comentarios críticos y distorsionados sobre su contenido. Hay digitales religiosos que le ponen a caldo cada vez que no les gusta lo que dice. Estamos ante un papa que habla de todo y todos los días, pegado a la vida de las personas, que lo mismo se preocupa de los pobres que merodean la Plaza de San Pedro que de los graves conflictos políticos y bélicos. Es clásica su frase de que "hay que mancharse las manos". Menos remilgos ante el "qué dirán". La migración es uno de sus puntos débiles. Da la razón en su atípica biografía "Esperanza". Lo lleva en los genes. Vendrá a Canarias si supera la bronquitis que, leo ahora mismo, le obliga a ir al hospital. Aumenta la información eclesial y política, tan ideologizada y sesgada que no se puede leer, oír ni ver, aunque algunos medios se crean el buque insignia del periodismo.

La carta del 10 de febrero se encuentra en la web del Vaticano. Creo que la puede firmar hasta Vox. Se la dirige a los 490 obispos y católicos americanos "en estos delicados momentos" en que el lenguaraz e hiperactivo presidente, boligordo en ristre, amenaza con normas y números desorbitados. Trae al mundo en vilo con los aranceles y a los asturianos temblando con el futuro de Arcelor. Y encima se tiene "como elegido por Dios" aunque no conoce la parábola de "buen samaritano".

El escrito papal comienza afirmando que la migración es ancestral y que la misma Biblia es el itinerario de un pueblo que camina de la esclavitud a la libertad. Estamos en un momento crítico de la Historia. Como creyentes tenemos que sentir la cercanía de Dios y defender la "infinita y trascendente" dignidad de toda persona humana. Pio XII ya puso a la familia de Nazaret, emigrantes a Egipto, como modelo, ejemplo y consuelo de todos los que se ven obligados a abandonar su patria. La dignidad de cada ser humano, sin excepción, rebasa cualquier otra consideración jurídica que pueda formularse. Las leyes hay que legitimarlas a la luz de esa dignidad y derechos fundamentales. El estado de derecho se acredita por el trato que merecen las personas. Lo que no obsta para que una buena política regule una migración ordenada y legal. Es hoy el problema más importante y acuciante de la humanidad. Francisco, ¡digámoslo con verdad!, es el que más lo denuncia y defiende con lo único que puede: sus gestos y su palabra. Porque decir fe cristiana es decir humanidad y dignidad. Y, como españoles, fuimos emigrantes a América y Europa y no nos trataron mal.

