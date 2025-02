Semanas atrás un conocido grupo español sacó una canción en la que dice "hemos tenido suerte de vivir para contarlo". No sé si ha sido por escucharla tanto o por escucharla en un momento preciso, esa frase se ha convertido para mí en un mantra toda esta temporada.

Ver o leer las noticias se ha convertido casi en un acto heroico porque o bien son durísimas o bien parecen tan imposibles, tan irreales y tan absurdas que una tiene la sensación de estar en un esperpento constante al que se le suma el miedo de que esa realidad distorsionada se quede así una larga temporada. Parece que, últimamente, todo gira en torno al "yo, mí, me" y la empatía e incluso la compasión por otros seres humanos no existe o dura solo un ratito, lo justo para acallar la conciencia.

Hay temporadas de vorágines mundiales que coinciden con las personales y todo parece inabarcable, sin embargo, como decía al inicio, tenemos la suerte de vivir para contarlo, todo un privilegio que debemos aprovechar.

Puede parecer que caigo en el desánimo, pero bien saben quienes me conocen y me leen que prefiero ver el vaso medio lleno y pensar en soluciones que quedarme solo en el problema. No soy ingenua, de hecho, parto del análisis de estos tiempos, pero no para quedar inmóvil sino para que ello me lleve a reflexionar y, como no, a pensar en cómo podemos transmitir valores como la justicia, la lealtad, la generosidad y la bondad en nuestras aulas porque, al final, como ya he dicho en muchas otras ocasiones, creo que la clave está en la educación.

No piensen ustedes que me he equivocado de pronombre y que me he confundido al escribir el título. Ha sido intencionado y he querido jugar con la canción y con la literatura. Me he tomado la licencia de coger prestado el título que García Márquez le dio a su biografía en el 2002: "Vivir para contarla" que comenzaba diciendo "La vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla". Solo espero que quienes educamos sepamos dar herramientas para contarla con serenidad, humor y amor.

Seamos conscientes y responsables con nuestra suerte de vivir. Seguro que eso hará que la contemos mucho más felices cuando nos toque recordarla.

