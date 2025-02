Mañana y tarde en la radio

Escribir crónicas de fútbol para "El País" y un programa de deportes en TVE son dos antiguos honores que le debo a Mario Bango, junto a mi mayor estima. Por mediación suya nos llegó a Radio Nacional el encargo de hacernos eco, los lunes en La2 en TVE-Asturias, del florido ecosistema del deporte asturiano en los 90 del pasado siglo, con el Sporting y el Oviedo en Primera, el Gijón Baloncesto en la ACB o el Clas-Cajastur en la élite del ciclismo (pausa aquí para profundo suspiro). Aquellos fines de semana de alta competición daban para llenar horas de parrilla sin recurrir a las hoy impepinables tertulias de hinchas bufanderos, porque con algo hay que llenar. En el plató de San Esteban de las Cruces conducía Nacho Braña en directo, con el aplomo de un Walter Cronkite en su apogeo. De crítica y público íbamos fenomenal.

Duramos en antena un par de meses. Lo que tardó el departamento de nóminas de Prado del Rey en advertir que, como personal fijo de RNE, ni presentador ni guionista podíamos percibir remuneración alguna con cargo a TVE.

–¡Pero si somos la misma empresa!

–Somos el Ente Público.

Ascendía la percepción per cápita a la suma de ocho mil pesetas brutas por programa. Una brutalidad. Con el cambio de siglo y de moneda, y mayor flexibilidad laboral, sin salir del Ente haces ahora radio, televisión, redes, la página web… hasta te dan cursos de Juan Palomo, pero hoy hemos quedado aquí para hablar de exclusividad.

Me acuerdo de nuestra frustrada experiencia de lunes deportivos, ahora que vuelve el conflicto en la Sanidad con la propuesta del Gobierno de incluir en el nuevo estatuto marco del Sistema Nacional de Salud la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios. "Nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y Pepsi a la vez", razonaba Mónica García, la titular del Ministerio, al presentar el borrador estatutario. No afinó del todo bien con ese ejemplo comparativo, y se me está ocurriendo este otro: Nadie habría imaginado al dúo aquel del programa efímero en La2, trabajando en Radio Nacional (la pública, bien pagada) por las mañanas y en la Ser (la privada, líder de audiencia) por las tardes. 35 años de carrera, conciliando a tope.

Suscríbete para seguir leyendo