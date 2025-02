Debemos actuar

Es curioso cómo un mismo hecho puede sorprendernos o constatar algo que ya sabemos. En este vaivén de opiniones, posicionamientos y tendencias, llevamos demasiado tiempo oyendo voces que tratan de generar ruido en torno a cuestiones fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa. Expresiones que buscan deformar y desprestigiar algo tan importante como la igualdad entre hombres y mujeres.

Hace unos días, nuestra ciudad amaneció conmocionada al leer lo ocurrido en partidos disputados por el Gijón Fútbol Femenino. Insultos dirigidos a niñas de 10 y 11 años, palabras que ni merece la pena reproducir. Un hecho que, lejos de ser aislado, es recurrente. Que un entorno deportivo donde niños y niñas buscan divertirse y aprender se convierta en un paredón de insultos y vejaciones nos obliga a reflexionar y actuar.

Creo que esa reflexión debe afrontarse con seriedad. Si este hecho nos sorprende, quizás no seamos conscientes de hasta qué punto seguimos reproduciendo aquello que está enraizado en nuestra sociedad; probablemente estemos viviendo en una burbuja donde creemos que nuestra sociedad funciona como debería. Pero la realidad nos dice lo contrario: la violencia sigue siendo una manera de expresión y relación tolerada; el machismo sigue moldeando nuestras actitudes, relaciones, palabras y creencias. Cuando ambas cosas confluyen, ocurren situaciones tan deplorables como la mencionada.

Por eso, debemos apelar a una sinceridad radical. Una sinceridad que nos obligue a aparcar dimes y diretes que tratan de obviar lo que ocurre en la cotidianidad de nuestras vidas. Cuando un representante público desacredita políticas e iniciativas que luchan por promover esa igualdad irrenunciable, alimenta esos monstruos que siguen cohabitando en nuestra sociedad. Dotan de legitimidad esos comportamientos que vulneran los derechos que todos y todas tenemos.

Pero este ejercicio de sinceridad no es suficiente, requiere de un compromiso. Un compromiso de todas las personas, de toda la sociedad. Hoy estamos hablando del deporte, pero si afinamos la vista encontraremos ejemplos en muchos otros entornos. Si no somos capaces de reconocer esta debilidad, nunca podremos avanzar hacia un verdadero cambio. Un cambio complejo. Erradicar la violencia y derrotar el machismo, después de tantos siglos, no es tarea sencilla. Creer que está superado o que es fácil conseguirlo es un autoengaño que nos invita a relajarnos.

Cuando leí el comunicado del Gijón Fútbol Femenino, mi primer pensamiento fue para esas niñas. Niñas que quieren encontrar en el deporte un espacio propio, de seguridad, donde compartir y disfrutar. ¿En qué momento alguien puede pensar que tiene patente de corso para denigrarlas? Ante esto, no vale esconder la cabeza ni barrer las miserias bajo la alfombra. No podemos titubear. Debemos actuar. Familias, clubes, federación, administración… todos. Creer que esto es algo puntual solo alimentará el autoengaño. No podemos ni debemos permitirlo.

