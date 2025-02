Nuevos retos, la misma pasión

Hay momentos en la vida profesional en los que sentimos que hemos completado un ciclo, no porque haya un final, sino porque es el momento de dar un paso al lado para seguir creciendo desde otra perspectiva. Eso es exactamente lo que ocurre ahora con mi salida de la presidencia de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Asturias. No es una despedida ni un cierre de etapa, sino una evolución natural hacia nuevos proyectos y retos que me ilusionan. Proyectos que han llegado en un momento de crecimiento profesional y requieren mi máxima dedicación en este mundo que tanto me apasiona.

El asociacionismo ha sido y seguirá siendo una de mis grandes convicciones. Creo firmemente en la importancia de trabajar en red, generar espacios de encuentro y fortalecer un sector tan fundamental como el de la cultura. La labor que hemos desarrollado en la Asociación durante estos años ha sido apasionante, llena de aprendizajes y, sobre todo, de la certeza de que juntos logramos más. Hoy, con una estructura ya consolidada, es el momento de que otras voces tomen el relevo para seguir construyendo.

Desde la Asociación de Galerías debemos continuar trabajando para conseguir más apoyos y ayudas que reconozcan el papel esencial que desempeñamos. Nuestro trabajo es clave en el ecosistema cultural, pero todavía estamos lejos de recibir el mismo respaldo institucional que otros sectores.

Mi compromiso con la cultura y el panorama artístico de Asturias sigue firme. Gracias a mi trayectoria en el sector, mi labor en la galería y mi conexión con instituciones, coleccionistas y creadores, he logrado posicionarme en un espacio desde el que puedo seguir aportando y sumando en todo aquello que se me necesite.

A partir de ahora, mi enfoque estará en mis propios proyectos, en el crecimiento empresarial vinculado al arte y en la exploración de nuevas formas de impulsar el sector desde una visión estratégica y de desarrollo.

El arte es un espacio vivo, en constante transformación, y quienes formamos parte de él también debemos evolucionar con él. Hoy doy este paso convencida de que el cambio es positivo, que el relevo es necesario y que el futuro se construye con nuevas energías y miradas. Pero, sobre todo, con la seguridad de que sigo aquí: comprometida, activa y apostando por la cultura como motor de crecimiento.

