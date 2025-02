El vodevil de Belorado

Ahora tiene nuevo capítulo en Asturias. Del monasterio de Santa Clara en Belorado, en la sierra de la Demanda burgalesa, las "ex" se trasladan a Arriondas, a la ladera de la sierra del Sueve, a la sombra del Picu Pienzu, cambiando el monasterio por el restaurante, donde además de los famosos chocolates "RqueR" que elaboraban en protesta de su situación, aquí servirán "cabrito a la vaticana", como plato típico de su nueva ubicación.

Si escribo sobre este tema, que me provoca alipori, es para sorprenderme y desconcertarme por el amplísimo eco mediático que está teniendo, y durante tanto tiempo, en todos los medios de comunicación de prensa, radio y televisión, amén de las redes. Estoy esperando cuándo anuncia Netflix la serie que no faltará. El affaire se ha internacionalizado, porque hasta "The New York Times" está informando ampliamente cuyo meollo es que estás exmonjas clarisas, no se sabe muy bien la causa, decidieron no reconocer a la Iglesia actual, ni los papas desde Pio XII y la forma actual de trasmitir el evangelio. Y vocearlo a los cuatro vientos. La autoridad competente, después de infinita paciencia, decide excomulgarlas, quedan fuera de la Iglesia. Lo normal es que dejaran el convento (su fundación es de 1348) que es de la Congregación, no es personal, las monjas profesan voto de pobreza. La historia de esta cacareada pequeña comunidad (antes 17, ahora 13) es rocambolesca. Desde sus visiones satánicas, trampas y mentiras, hasta sus seudocapellanes, personajes histriónicos que se van sucediendo en cortos espacios de tiempo, todo es de vodevil. La pregunta obvia es ¿quién está detrás de todo este sainete? Porque en los comienzos del cisma hay turbios asuntos inmobiliarios y acaba en un restaurante y guardería y crianza de perros. En esto están a la última de la cultura ¿woke? actual, perros por niños.

He visto ayer el suma y sigue de la noticia en varios periódicos con titulares de llamativa tipología. Al lado, con tipología menor, la de 70 cristianos hallados decapitados en una iglesia protestante de Kisanga-Kibu (zona de violencia extrema) del Congo. Surge mi perplejidad: ¿por qué las noticias banales, triviales, negativas o chuscas de la iglesia tienen tanto eco mediático y las propias de su ser y misión evangelizadora, muchas de ellas de alto valor social y humano, apenas se reseñan? Antes, los periódicos solían dedicar una página a información religiosa y eclesial, ahora pocos y algunos "en este país" solo negativamente.

La Iglesia que es para anunciar el Evangelio tenía que ser pionera en comunicación, en lenguaje, medios y métodos. El papa actual, a sus muchos años, sabe algo de esto. No hay ventana periodística y audiovisual a la que no se asome con talante trasparente, natural y sincero. Es momento de hablar y gritar sobre las situaciones del mundo y no del silencio de los corderos. n

