Pero qué asco

Los que son machitos lo son hasta la muerte. Pertenezcan a un partido u otro. Son esos chulitos que, valiéndose de su situación de poder, acosan a las mujeres sin ningún tipo de reparo. También hay otro tipo de "señores" normales, es decir que no tienen que ver nada contigo, ni por supuesto tiene superioridad alguna que te repugnan solo con que te miren, porque te sientes mal, ya sólo con eso… babosos, que bien puesto el sobrenombre a Juan Carlos Monedero.

Hay miradas y miradas, y las hay, absoluta y totalmente lascivas. Pero eso, claro, es difícil de probar. Lo que ya no es nada extraño es que alguien que esté por encima de ti, sea profesor, como eran estos mangas (ambos, juntos y planeando el ¡sí podemos!) pueden hacer casi de todo con aquellas jovencitas, que, por miedo o vergüenza, no se atreven a decir nada, ni de sus insinuaciones, ni de sus miradas o de la invasión asquerosa y babosa, de su espacio personal con tocamientos, o abrazos etc. Parece que, a ambos genios, les encantaba, junto con el querubín de Más Madrid, lo que viene siendo utilizar su posición para realizar sus fantasías sexuales, especialmente con jovencitas, que se alistaban a esos partidos, que protegían a las mujeres porque eran más feministas que las feministas más extremas. Y resulta que, en ese partido, Podemos, de momento con Monedero y esperando a ver cuando cae su amigo Pablo (del que también existen rumores) como el otro, el que se separó de la matriz madre, Íñigo Errejón, sabían más que de sobra que ambos eran unos crápulas y que andaban a la caza de carne joven, y no hicieron absolutamente nada. Es algo que tiene que indignar a aquellas personas que de buena fe los han votado, pensando que todo lo que decían era lo que hacían en su vida. Proteger a las mujeres de los hombres malos. Pues no señores. Ni los unos ni los otros.

La honestidad, la sinceridad, el compromiso con los demás son valores que evidentemente hoy no están en alza. Hoy los políticos se dedican a lo que sea menos a gobernar para los demás. Lo hacen para engordar su bolsillo o para saciar sus apetitos más primarios, beneficiándose de su poder, popularidad, jefatura o corrector del examen que te puede dar una salida en tu vida. Ellas no se atreven a denunciar, y aquí no ha pasado nada. Y lo que más joroba, o al menos a mí, es que quienes dirigen los partidos de cada uno de los acosadores, ahora mismo, son dos mujeres. Ellas que por evitar un escándalo que podía haberlas quitado de en medio, miraron para otro lado, hicieron la vista gorda y aquí paz y después gloria. Pero qué asco.

Suscríbete para seguir leyendo