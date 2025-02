Desidia LABoral

En alguna otra ciudad que yo me sé, LABoral Centro de Arte sería una factoría cultural cercana a la ciudadanía y un reclamo hacia el exterior. No me refiero tanto a esa ciudad que ustedes piensan como al mismo Bilbao, que hace un cuarto de siglo se sacaba un Guggenheim de la chistera y desde entonces funciona, más aún como escultura gigante con perro vegetal de bienvenida para selfies, que como contenedor expositivo. Funciona ese llamado "efecto Bilbao", rompedor en la forma y universal en la firma, por el empeño coordinado de cuantos actores intervinieron allí para cambiar la mentalidad de una ciudad entera: el tránsito de la industria en declive a la economía emergente del ocio y el turismo.

Diez años más joven que el motor de la aclamada transformación bilbaína, LABoral sigue siendo en Gijón un cuerpo extraño, ignorado por propios y escondido a los ajenos, pese a mantenerse desde su apertura como el único proyecto en España dedicado a explorar y difundir campos de relación entre la expresión artística y la innovación tecnológica. Algo tendrá que ver en semejante desafección la Administración responsable de su funcionamiento, el Principado de Asturias, incapaz de dar sentido, estabilidad y coherencia a una gestión que vuelve a ser (mala) noticia, con independencia de si el director ahora destituido era un programador sagaz o un lince de las contrataciones. O ambas dos.

Se percibe más desidia que voluntad política en un laboratorio de arte y tecnología sostenido con una plantilla inferior en número a las que atienden en Gijón las principales sidrerías; con un presupuesto diez veces inferior al que maneja el Centro Botín de Santander, un Patronato rector vaciado de aportaciones privadas (habrán dejado las grandes empresas el mecenazgo para mejor concentrarse en la cotización bursátil) y una difusión externa irrelevante en medios y redes.

Internautas desorientados todavía recomiendan visitar LABoral "por su iglesia, su elegante torre y el patio donde se rodó Mortadelo y Filemón", al tiempo que comentaristas a pie de post piden enfadados que se cierre ese chiringuito. Tal vez prefieran más casetas hosteleras en agosto, abrir un gimnasio (que tenemos pocos), fundar en Cabueñes una escuela de rejoneadores… o apagar todo, echar la llave al salir y que parcelen para chalés.

Suscríbete para seguir leyendo