San Remo 2025

En el mes de febrero, desde hace ya muchos años, Italia se paraliza, de forma tal que ni siquiera las salidas de tono de Donald Trump logran reducir la atención que los italianos prestan a su festival de San Remo. Una exhibición artística en un país que lidera el mundo de las artes desde hace más de 2000 años, desde que le quitaron el primado a los griegos, y que, por comparación, deja a nuestro Benidorm Fest como si de un guateque de gañanes se tratase. Ye lo que hay.

A mí me gusta seguirlo a distancia, la RAI no entra entre los canales a los que tengo acceso, y trato de discriminar lo que veo en diferido a lo largo de esa musical semana. Con ello, y lo que la prensa me traslada, acabo por hacerme una buena imagen de lo sucedido, y este año no ha sido menos.

El ganador ha sido Olly, un chico que en el desenvolverse sobre el escenario, y la canción que presentaba, "balorda nostalgia", recuerda mucho al Ramazotti de siempre. Una balada solvente y típica que hará muy buen papel en Eurovisión, con seguridad mucho mejor que nosotros. Lo acompañaba entre los finalistas ese rapper conocido como Fedez, en los últimos años marido de la galáctica influencer Chiara Ferragni, y ahora felizmente divorciados.

Se presentaba con una canción, "batitto", que hacía referencia a las depresiones que frecuentemente lo han atacado, y que personalizaba en una mujer, a la que muchos identificaban con su ex. Una canción que no me ha emocionado, pese a la solvencia de su actuación, y al éxito de ventas que ya supone en todo el país.

Pero el festival aporta mucho más, entre otras cosas la noche de los "duettos", en la que figuras conocidas versionan grandes canciones, y este año estaba prevista la aparición de Marco Masini, junto a Fedez, para cantar la pieza "Bella Stronza", del primero, y que se traduce como bella gilipollas. Y es que Masini, no es un cualquiera, es el autor de "T’innamorerai", un superclásico de las baladas italianas, que cantó junto a Annalisa de forma conmovedora, hace unos años, en otra noche de "duettos".

El resultado de esta "Bella Stronza" queda para mí como lo mejor de este año, pues aparte de la letra, modificada por Fedez para hacer veladas alusiones al fracaso de su matrimonio, debido entre otras cosas a la actividad de la pitonisa "bella stronza", de pitones, cornamenta, y esas cosas, aportaba el ensamblaje perfecto de dos voces muy diferentes en el tono, y en la forma, pues el uno cantaba y el otro rapeaba. Un resultado espectacular que les invito a disfrutar.

