Gastar y no pagar

Los políticos se pueden auto amnistiar sus delitos de sedición, malversación y corrupción, suponiendo que no sea anti constitucional y en el futuro otro gobierno o interesados les denuncien por prevaricación. Pero no pueden auto amnistiarse las deudas, salvo que se las deban a sí mismos y no se las deban a otros. Y aquí entran en juego los sofismas: si se las debían a sí mismos: ¿Por qué dicen que son deudas, me puedo deber yo dinero a mí mismo? Y si se las deben a otros, Banco Central Europeo, entidades de crédito nacional o extranjeras, compradores de bonos de deuda nacionales o extranjeros: ¿No son los acreedores quienes deben decidir si les condonan las deudas? ¿O el Estado nacional asume las deudas regionales?

Si el Estado español lo consideramos integrado por el estado central, las comunidades autónomas y organismos locales –diputaciones y ayuntamientos-, al condonar las deudas a las comunidades autónomas a nivel nacional, significará entonces que estos gastos impagados se traspasan al conjunto del estado, o sea proporcionalmente los pufos de las regiones peor administradas y más endeudadas, se reparten entre los ciudadanos de las regiones mejor administradas y con menos deuda pública pendiente, siendo la deuda pública la suma de los déficits presupuestarios anuales acumulados. Se está premiando a los malos y castigando a los buenos. Por consiguiente, desalentando a poner las cuentas en orden, e incitando a gastar sin pagar cuanto más, mejor.

A esto de las autonomías privilegiadas de primera, y las paganas de segunda, lo llaman progresismo y justicia social, mientras siguen esperando los trenes AVE de Extremadura y los trenes "Metropolitanos" de Gijón. Lo podemos llamar en realidad la anti economía. Invita a comer a todo el restaurante, declárate insolvente, y que pague alguien que venga detrás. Al gobierno de Pedro Sánchez le hacen falta siete votos más para mantenerse en el poder. ¿Será casualidad que en este chanchullo las grandes beneficiadas sean Cataluña o Castilla La Mancha, y las grandes perjudicadas Asturias o Madrid? O si lo que se debe no hay que pagarlo: ¿Por qué no decretan que se condona el 100% de la deuda a todas las regiones?

