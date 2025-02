Merecidas bodas de oro

En 1975, hace ahora 50 años, la Facultad de Enfermería de Gijón, actualmente perteneciente al Servicio de Salud del Principado (SESPA) y adscrita a la Universidad de Oviedo, inició su andadura como institución formadora de enfermeras, primero Ayudantes Técnicos Sanitarios, posteriormente diplomadas y actualmente graduadas.

Desde sus inicios han egresado enfermeras con excelente capacitación, conciencia profesional y lealtad al Sistema Público de Salud, que han prestado y prestan sus cuidados a los ciudadanos en todos los ámbitos sanitarios en Asturias, en otras Comunidades y diversos países europeos. La Facultad ha cumplido con los más altos estándares de calidad como lo demuestra la superación de todas las evaluaciones y auditorias a las que se ve sometida y el recuerdo que nos transmiten múltiples exalumnos.

La Facultad de Enfermería de Gijón ha llevado con honor el nombre de Gijón y de Asturias a incontables foros sanitarios y figura en la autoría de gran cantidad de publicaciones científicoprofesionales. Su comunidad educativa ha tenido un papel decisivo en los principales momentos históricos de la enfermería contemporánea española, entre otros, cuando en 1977 participó en la lucha para que la profesión pasase a ser universitaria, cuando en 2003 implantó en Asturias las dos primeras especialidades de matronas y salud mental, en 2005 posibilitando el establecimiento de las actuales especialidades enfermeras, en 2009 cuando fue de las primeras facultades del Distrito Universitario y de toda España que a modo de pilotaje implantó el programa formativo determinado por el Espacio Europeo de Educación Superior, etcétera.

El alumnado de la Facultad también ha participado de forma significativa en momentos del movimiento estudiantil tanto en la Universidad de Oviedo como a nivel estatal y participa en cuantos eventos sociales y sanitarios se le solicita o tiene oportunidad.

La Facultad de Enfermería de Gijón siempre ha sido eficiente, su coste-efectividad ha salido muy bien parado en la comparación con otras instituciones similares, así mismo por su incardinación en el Servicio de Salud ha presentado una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes, siendo esta una de sus principales fortalezas.

Sin embargo, las necesidades que se han ido presentando no siempre se han cubierto satisfactoriamente en tiempo y forma, y a modo de ejemplo, entre otros muchos, se puede enunciar la actual carencia de espacios. El actual edificio fue concebido para albergar tres cursos de 50 alumnas cada uno, 150 en total. Actualmente y desde 2009 la carrera consta de cuatro cursos e ingresan cada año entre 70 y 77 estudiantes, 308 en total. Además, la dinámica docente impuesta por el EEES con trabajo en pequeños grupos, prácticas de aula, tutorías grupales, prácticas de simulación… precisa de espacios específicos que, con los anteriores planes de estudios basados en clases expositivas, no eran tan necesarios. La situación se ha venido exponiendo insistentemente desde el año 2009 ante quien correspondía, sin que se haya obtenido una solución adecuada, lo cual supone dificultad y esfuerzo para cumplir con el plan de estudios e incomodidad para los estudiantes. En los últimos años se ofreció como solución a futuro el ubicar la Facultad en la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes. Con la actual parada de las obras la incertidumbre y desesperanza se han reavivado en la Facultad. Según las últimas noticias parece que se puede iniciar un proceso de solución en la dirección que tantas veces se ha propuesto y que por razones que no vienen al caso se nos rebatió como imposible. Albergamos una sincera esperanza a pesar de que no es la primera vez que se reciben buenas intenciones.

En todo caso en estas bodas de oro de la Facultad de Enfermería de Gijón, la ciudad, Asturias y sobre todo los asturianos deben sentirse orgullosos de una institución que durante 50 años les ha provisto de excelentes enfermeras. n

