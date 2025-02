Antroxu de mi alma

Llega el Antroxu 2025, una de las fechas más bonitas y celebradas de nuestro calendario. Durante los próximos días, Gijón se transformará en un hervidero de alegría, irreverencia y desenfado para rendir tributo a Don Carnal. Una de las pocas oportunidades de desafiar el orden preestablecido desde la participación popular. Es ese carácter ciudadano, informal e irreverente el que hace tan especial estos días. Quizás por esto, el Antroxu supone un momento tan inspirador para tantas personas.

Gijón siempre ha sido una ciudad activa, dinámica y dinamitera. Pese a quien le pese. El poso anodino del día a día intenta capturarnos, pero nos revolvemos para encontrar oportunidades que nos reconecten con esa cultura festiva, provocadora y proactiva. Y eso es el Antroxu gijonés. No importa tanto la calidad de nuestros disfraces o la armonía de nuestras coplas. Todo aquel que quiera, puede ser protagonista de la fiesta.

No estamos ante una celebración en la que somos espectadores inmóviles. Estamos ante una fiesta donde podemos (y debemos) participar.

Por eso, me encantaría que todas las personas que disfrutamos de estos días no perdiéramos esta perspectiva. Seguro que el lunes nuestro desfile concitará a muchas personas. Algunas pensarán: "es un desfile demasiado largo", "esta gente, ¿de qué va disfrazada?", "el ayuntamiento debe hacérselo mirar". Pero no amigos y amigas. Detrás de cada grupo, detrás de cada asociación, hay un trabajo. Hay una voluntad de implicar a cuantas más personas mejor. Hay mensajes, socarronería, diversidad… y horas y horas de esfuerzo. Y esa es precisamente la magia del Antroxu: disfrutar y hacer disfrutar.

Colegios de todo Gijón se volcaron ayer para que todo el alumnado viviera un día especial. Un momento donde poder jugar e imaginarse otras realidades. Incluso la zona oeste ha sido capaz, otro año más, de juntar a todas las comunidades educativas para hacer posible su desfile. Cualquiera que haya intentado organizar cosas en algún momento, sabe lo meritorio de conseguirlo año tras año.

Las asociaciones de mujeres siguen capitaneando este inicio de fiestas. No en vano, toda la ciudad vive con expectación durante los días previos el nombramiento de la Comadre de Oro, el Felpeyu o el Babayu del año.

Insisto. Todavía están a tiempo. Seguro que a estas alturas será imposible una entrada para asistir al concurso de charangas en nuestro querido teatro Jovellanos, pero Gijón entero es un escenario. Salgan a la calle. Disfrácense, aplaudan, bailen, coman frixuelos, canten las coplas del gran Jerónimo Granda, busquen a Mari-IA Bluetooth… Hagan del Antroxu su excusa perfecta para reírse del mundo y, de paso, de sí mismos.

A partir del martes volveremos a esta cuaresma perenne que nos recuerda lo mal que está todo, lo poco que nos podemos quejar y lo mucho que deberíamos cambiar para que la felicidad que evoca el carnaval contagie el resto de nuestro calendario.

