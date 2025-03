MAGA sí, gorra no

Martes de Antroxu. Estoy a dos telediarios de confesarle a mi dermatóloga que prescindo de la gorra. Que me dispongo a guardar las que uso en el altillo del armario o subirlas a "Wallapop", y declararme insumiso de aquella advertencia que años atrás me hizo la doctora en su consulta, mientras me rociaba la calva con nitrógeno líquido. Sentí mi cabeza como si dos finalistas de MasterChef Celebrity me esferificaran encima un helado de papaya, puntuados por Ferran Adrià. Especialistas en dermatología te criogenizan en modo ambulatorio (tras larga lista de espera) y te prescriben gorra, luzca el sol o esté nublado, en invierno como en verano, hasta de noche si me apuras. Mantiene a raya la queratosis seborréica, que definen como tumoración benigna en pieles sensibles y progresa con la edad.

Yo era de hace tiempo un obediente guardián de mi rala coronilla, gorra mediante, hasta que el plasma de los televisores encendidos me empieza a afectar más por dentro que cualquier chorreo de rayos ultravioleta por fuera. Desde que a mediados del pasado enero ya no hay sumario de apertura de informativo sin gorra de béisbol americano con un tipo debajo firmando folios en el Despacho Oval. Son dos por uno, como en Al Pelayo, cuando Musk y Trump coinciden allí dentro, inspirados en el Show de Benny Hill. Uno con esa pinta que recuerda a Pierre Nodoyuna, con su auto loco, su cohete espacial y ahora con motosierra, y el otro que se daría un aire a Patán si algún día acertara a reírse siquiera por lo bajo, como el perro, y mudara ese rictus bucal adusto y descolgado, probable reflejo de un desarreglo intestinal entre el estreñimiento y la diarrea.

Mi desconcierto prende del "MAGA" que luce en la visera roja el fino estadista que tiene por flequillo una emulsión de caldo de zanahoria. No conozco otro Maga que Jose Mari, viejo compañero de la radio. Cacereño astuto e intuitivo, que nada más poner pie en Gijón descubrió la parrilla del Sancho antiguo y el rosbif de La Pondala, y los distinguió con 3 estrellas Magariño. Cuando una gorra americana de visera abombada ya no evoca una comedia de Jerry Lewis, un Tour de Indurain o uno de Beyoncé, y ni te viene a la memoria Forrest Gump anunciando Camarones Bubba, se plantean alternativas a caminar por la calle protegiendo tu calva sin que te asocien con la pareja de lunáticos ahora en el candelero: una capucha de sudadera, un sombrero cordobés, una boina enroscada, un gorro de alpinista, una montera picona, un casco integral, un capirote… y hasta un injerto en Turquía.

