El gijonés al que la Audiencia Provincial ha anulado la sentencia de un año y un mes de cárcel, y la prohibición de acercarse y comunicarse durante tres años con la chica a la que acosó, puede libremente hoy volver a la carga. Increparla en la calle, sobarla al asalto en un bar, mortificarla con insinuaciones o rondarla en las redes sociales. Como antes, pero ahora envalentonado. Menos mal -pensará- que la sensatez se impuso. Porque lo que sucedió se da por probado incluso en la sentencia absolutoria. Pero la chica lo complicó todo -se habrá defendido él- dándole una dimensión que no tenía. La justicia finalmente ha venido a decir lo mismo: ocurrió, pero no fue para tanto.

Al tiempo, puedo imaginar que ella tendrá desde ahora más miedo a todo. No sólo al hombre que la hostigaba sexualmente y que supondrá crecido. A cualquier otro riesgo en el mapa de fatalidades con el que todas cargamos desde niñas y dejamos en herencia. Y sentirá desamparo. Porque defenderse se antoja tarea compleja, desquiciante. Hechos reconocidos y en sí mismos reprobables son, sin embargo, valorados escrutando lo que la víctima ha hecho con su vida cotidiana. Como prueba de sinceridad, como escala de impacto. Y el resultado, según ella se haya conducido, puede ser cero.

Por ejemplo, según la Audiencia, va en contra de la chica que no haya cambiado de domicilio. Si tanto miedo le tenía, ¿por qué no hizo las maletas y corrió a ocultarse? Me deja perpleja que se le exija a la víctima un exilio que es la demostración palmaria del fracaso de la sociedad en su deber de protección. El niño acosado que se cambia de colegio, Nevenka en Londres y su agresor en casa. Resistirse a huir perjudica.

Está claro que sigue plenamente vigente un manual de la perfecta víctima sólo aplicable mujeres en caso de agresión sexual. Una prueba del algodón inimaginable para cualquier otro delito. El manual incluye escalas de miedo o valentía, según el caso. Se valoran, por ejemplo, defensas heroicas, incluso suicidas, o que sobre la víctima caiga un manto de abatimiento que la lleve a enclaustrarse y repeler cualquier divertimento. La alegría es muy sospechosa.

Con todo, quede claro que la justicia dijo en este caso una cosa y su contraria. El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón condenó al acusado, la Audiencia Provincial le absolvió después. Si hubiera sido a la inversa, cabría hacer una lectura constructiva. No es el caso. Esto nos aísla, descobija y empequeñece. Nos coloca bajo sospecha cada vez que seamos víctimas.

