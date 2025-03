Ayer tuve la oportunidad de compartir en Madrid una charla con 39 jóvenes de distintos rincones del país. Estaban participando en un proyecto de formación y acceso al empleo llamado Tandem. Chicos y chicas que encontraron una oportunidad para reconstruir su proceso vital. Fue un acto muy bonito donde pudieron compartir sus aprendizajes y nuevas expectativas de cara al futuro.

Un buen amigo me pidió que hablara con ellos de emprendimiento, del poder que tienen para cambiar el futuro y su futuro. Quería que les motivara. No sé si lo logré. Probablemente no. Pero sí pude recuperar una sesión que había trabajado con alumnado de bachillerato hacía unos años.

Es curioso lo poco conscientes que somos de la realidad del emprendimiento. En un mundo como el que nos toca vivir, parece que la foto del "emprendedor" sólo puede estar asociada a beneficio económico mayúsculo. Y hablo de emprendedor en masculino intencionadamente.

Hace unos años, cuando estaba preparando esa charla que readapté ayer en Madrid, una cosa me sorprendió muchísimo. Hice lo que muchos hacemos. Decidí hacer un experimento. Busqué "grandes emprendedoras" en Google. Para mi sorpresa, los resultados eran solo hombres: Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Jobs, Amancio Ortega. Y lo peor: el propio buscador me sugería que quizás quise decir "grandes emprendedores". Mi primer arrebato fue claro: la tecnología tiene la culpa. Pero no, no deja de ser un reflejo de aquello que manifestamos como sociedad. Y no es cuestión de invisibilizar al bueno de Steve. ¿Qué hice yo? Vamos a hablarles de Malala, Rosa Parks y Kate Sheppard. Mujeres emprendedoras que han conseguido cosas increíbles. No invitadas a estar en el Olimpo postmoderno del emprendimiento.

Ayer le decía a ese grupo de jóvenes que para mí los grandes referentes los tenía delante. Personas jóvenes que rompen con el guion establecido que la vida parece tener escrito para ellas. Personas que se levantan, consiguen volver a caminar y reconectan con la ilusión de quien emprende un viaje. Pequeños sueños que mucha gente sepultó tras palabras como "fracasado" o "nunca conseguirás nada". Esos chicos y chicas son verdaderos emprendedores.

A mi vuelta, entre cabezada y cabezada, venía pensando en todas esas escuelas de emprendimiento que existen en nuestra ciudad. Iniciativas que intentan generar nuevas oportunidades para que jóvenes descubran alternativas y nuevos caminos: la Escuela de Segunda Oportunidad, el Hogar de San José, Cáritas, Mar de niebla, Emaús… Organizaciones que forman y acompañan; que tratan de deconstruir el fracaso que nuestro sistema reparte; que intentan esquivar la fragilidad social que rodea a tantas personas que están desprovistas de la ilusión y motivación para hacer camino.

Pensé en eso y en lo necesario que sigue siendo el 8M. Porque por mucho que nos intenten decir, la igualdad todavía no existe. Seguimos.

