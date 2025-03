¿Renunciará Francisco?

No tiene fácil respuesta. Francisco es imprevisible en sus decisiones. Lo fue en la aceptación de su pontificado. El jesuita Spadaro, muy próximo al papa, ha manifestado la clave principal. Ha dicho en el periódico La Reppublica que "la decisión sería fruto de un reflexivo discernimiento espiritual delante de Dios, y ciertamente no simplemente de eficiencia y poder físico". Este jueves por la noche, mientras se rezaba el santo rosario, casualmente dirigido por el cardenal luanquín Ángel Artime, pidiendo a la Virgen por su salud, en medio de un silencio conmovedor, sonó muy aumentada por la megafonía, su débil, pausada y entrecortada voz: 29 palabras, desgranadas una a una, en las que agradecía las oraciones y expresaba su cercanía con los orantes y pedía para ellos, no para él, el cuidado de la Virgen. Emocionante y preocupante para los que estábamos conectados también a la TRECE TV. El tono fatigoso delataba la gravedad de la enfermedad que le hospitaliza ya durante 23 días. Veremos si se hace verdad el que tiene "una débil salud de hierro" y puede culminar la celebración de este Año Jubilar de la Esperanza con el que pretendía tantos objetivos, entre ellos reclamarla y exigirla a los "lunáticos" dirigentes de la situación internacional tan turbulenta e incierta que estamos soportando.

No es extraño que empiecen a buscarle a Francisco posibles sucesores y se hagan los clásicos cálculos matemáticos de miembros de colegio cardenalicio, electores y no electores nombrados por él. Al 31 de diciembre estos son esos números: 252 los purpurados, 139 los electores al tener menos de 80 años y, de estos electores, 110 nombrados por él. Además 34 pertenecen a órdenes religiosas, 55 son europeos, 17 italianos, 6 españoles (Osoro en mayo y Cañizares en octubre, cumplen los 80). La edad media de los electores: 69 años. El de mayor edad, 99, el nuncio Acerbi; el de menor: Mikola Bychok, 45 años, obispo-eparca de Melbourne, greco-católico ucraniano. Hay que tener en cuenta la universalización de esta institución que tiene como misión la elección del nuevo sucesor de Pedro: Francisco ha nombrado purpurados en países de baja o muy baja población católica como Teherán, China, Japón, Irak, Tailandia, Indonesia, Timor, Singapur... y no los arzobispos de Milán, Venecia, París, Berlín. ¡Sorprendente! ¿Busca una iglesia misionera y emergente, "de salida" y desconfía de la cansada y envejecida?

Por otra parte, más que continuista, cada papa es de su tiempo, Juan XXIII no se parece a Pio XII, Pablo VI a Juan XIII, Juan Pablo II a Pablo VI, Benedicto XVI a Juan Pablo II, y Francisco ha roto todos los moldes y protocolos vaticanos, vive en Santa Marta y la mujer ocupa altos puestos en el Vaticano. ¿El próximo?, el Espíritu Santo acertará.

