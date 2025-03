Del Norte elegante al apeadero

HabIn lacinia quam vel nisi laoreet tempor. Nam imperdiet nisl velit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Etiam sagittis magna eget lectus semper eu ultricies est porta.

Ahora que se rellenan telediarios con aniversarios de catástrofes (maremotos, filomenas, volcanes en erupción), se echó en falta una de esas piezas de audio rancio y video descolorido sobre el cierre de la Estación del Norte de Gijón, el 29 de enero de 1990. Transcurridos 35 años de la clausura, hoy te sitúas frente a la entrada del actual Museo del Ferrocarril –a tu izquierda el edificio de la antigua terminal; a tu derecha el gemelo postizo añadido– y pides volver a la casilla de salida en el Gran Juego de las Estaciones, que también son cuatro, como las de Vivaldi.

"Las Cuatro Estaciones" de Gijón es barroco programático sonando en abstracto, con visos de seguir. Empezó el concierto ferroviario cuando una elegante y ya centenaria Estación del Norte quedó para museo de trenes en desuso, a modo de metáfora. Entre las que la reemplazaron destacó su sucesora de largo recorrido, la Gijón-Jovellanos, con paso elevado sobre las vías y una escalera mecánica que, puro Berlanga, funcionó solo un día: el de la inauguración. Ya llevaba aquel adefesio en el nombre la mentira, pues el largo recorrido entre puesta en servicio y clausura serían 20 años. Como si cambias de coche cada seis meses o reformas la cocina cada quince. Jovino mismo se estremecería en el pedestal cuando su Gijón del alma tuvo dos estaciones de tren en cosa de medio kilómetro, cuando echaron la suya abajo, y luego la del Humedal, y cuando el ambicioso plan de vías alumbró un apeadero de poblado de Far West, plantado en medio de Sanz Crespo como ratón parido por los montes.

Esa estación de bolsillo cumple este mes 14 años. Óscar Puente era en 2011 concejal raso en Valladolid. Ni el inefable ministro-tuitero ni los que le precedieron al frente de Transportes/Fomento son compositores únicos del Desconcierto, que Gijón creó y promovió en medio de aquella fiebre liberalizadora de suelo (para alimentar la del ladrillo), con el reclamo de que íbamos a suprimir una barrera ferroviaria. Ningún ministro o ministra, socialista o popular, es responsable mayor de haber tirado al contenedor azul de residuos el proyecto de estación intermodal que Jerónimo Junquera presentó ese mismo marzo de 2011, antes de que en el Ayuntamiento prendiera una disputa partidista sobre centralidad. Unos y otros moviendo la estación en el plano, arriba y abajo, como si en este Gijón que crece hacia el este y el sur, la centralidad urbana siguiera siendo Corrida Street. Nos regodeamos con la etiqueta de ciudad ninguneada por el entorno, pero no hay peor ninguneo que el que nos prodigamos nosotros mismos.

