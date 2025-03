Se preguntarán ustedes qué hago yo empleando un término técnico que, supuestamente, no tiene nada que ver con el tema del que suelo hablar que es el de educación. Pues bien, el pasado martes se presentaron en el Ayuntamiento de Gijón los III Premios Impacto Positivo para el alumnado de la Universidad de Oviedo organizados por la Cátedra MediaLab de nuestra universidad en colaboración con otras instituciones. De ahí surge el concepto que enmarca mi reflexión de hoy.

Las palabras siempre me parecen mágicas, fascinantes; un solo vocablo puede transformarlo todo, puede darle sentido a lo que no lo tiene, hieren y curan, son símbolo de conocimiento, de aprendizaje y, aunque sé lo dañinas y terribles que pueden ser, me quedo con todo el poder positivo que tienen. Así que, cuando en esa presentación, escuché esa nueva palabra inexistente hasta entonces en mi vocabulario, me pareció que, de nuevo, era una suerte poder contar con una sucesión de letras que representase tan bien lo que significan estos premios y que sirviesen como metáfora de todo lo que se quiere trasmitir con ellos.

La exergía viene definida por el Diccionario de la Real Academia como: "Energía máxima de un sistema que se puede transformar en trabajo útil". Dicho de una forma más simple, es la parte de la energía que se aprovecha. Los Premios Impacto Positivo son, haciendo una analogía, la puesta en valor de toda esa "exergía" que hay entre nuestro alumnado universitario que, además de su responsabilidad como estudiante, también tiene un compromiso con la Universidad y con la sociedad tratando de mejorar ambas con su aportación. Cuanta más exergía haya, con más capacidad de transformación y de impacto contaremos.

Aquí viene la buena noticia. A lo largo de las dos pasadas ediciones de este galardón se ha comprobado cuánta gente joven hay comprometida con su entorno, con las demás personas y también con sus propios estudios buscando prepararse para contribuir a esa mejora a la que no debemos dejar de aspirar. También es cierto que sabemos que hay muchos y muchas más que aún no conocemos y que estamos deseando contar con sus candidaturas porque, ahí viene otra de nuestras suertes, jóvenes así inspiran al resto y nos hacen seguir creyendo en que la profesión docente es de las más hermosas.

Esperamos contar con muchísima exergía en esta edición, estoy segura de que así será.

