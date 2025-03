Europa lleva ochenta años pagando a Estados Unidos que la haya liberado del nazismo, olvidándose de la Unión Soviética y otros países cuya participación fue tanto o más decisiva. Incluso la España democrática en el exilio contribuyó al unirse los republicanos a la resistencia francesa desde África a París, donde entraron con la 9 y tienen el reconocimiento que políticos miserables les niegan aquí.

Nos vendieron la OTAN como la organización con la que Estados Unidos defendería a Europa, cuando la realidad es que OTAN mediante, es Europa quien defendía a Estados Unidos haciendo de parachoques frente a la Unión Soviética y permitiendo la instalación de sus bases, además de enriquecer la industria americana con ingentes compras de armamento. Al final un presidente patán, imperialista, totalitario y sin escrúpulos, ha revuelto el avispero creyéndose el rey del mundo y nos ha puesto en situación de dar un giro copernicano sino queremos seguir expuestos a los caprichos del autócrata de turno.

Quienes en su día votamos no a la OTAN, sentimos que el tiempo nos ha dado la razón, no es lo que Europa necesita, porque la deja en manos de una potencia debilitada y poco fiable. Europa tiene que replantearse su futuro en solitario, quitarse los complejos y entender que unida, tiene un sitio privilegiado entre las grandes potencias, de igual a igual, sin tener que depender de ellas.

Tenemos que centrarnos, cambiar de paradigma, ni Estados Unidos es el paraíso liberal y democrático que nos vendieron, ni Rusia es la Unión Soviética. Países como China, India, Sudáfrica o Brasil, han desplazado el eje de la economía, y a ellos debemos dirigir nuestras relaciones comerciales y políticas en pie de igualdad.

Decir no a la OTAN no significa que podamos permitirnos quedar inermes, el "No a la guerra" no es suficiente para mantenernos a salvo de imperialistas visionarios, y aunque Rusia no invadirá Badajoz, si nos consideramos Europa, tenemos que pensar como Europa y mirar más allá de nuestras fronteras. Es el momento de plantearse una OTAN exclusivamente europea, con ejército e industria de armamento propios, actualizando las condiciones de las bases americanas a parámetros actuales o recuperándolas a medida que vayan venciendo los compromisos adquiridos. Putin y Zelenski han colocado a Europa en una tesitura que Trump quiere aprovechar erigiéndose en salvador omnipotente, para quedarse el santo y la peana, ignorando a una Europa que en cultura e historia le da mil vueltas. Es hora de explicar a los 27 lo que debe ser Europa, ensayando nuevos caminos y advirtiendo que el que no quiera seguirlos con el resto, tiene la puerta abierta.

