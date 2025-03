Subempleados

El último registro de "parados oficiales" en España de febrero de 2025 los estimaba en unos 2,6 millones, que sería en porcentaje la cifra más de la Unión Europea, sin embargo, si sumamos los fijos discontinuos inactivos, trabajadores en ERTE y demandantes de empleo, la realidad económica los sitúa en torno a los 4 millones de desempleados de hecho. En la práctica el número de personas sin empleo apenas ha disminuido en el último año, así pues, la maravillosa marcha de nuestra economía nacional como una moto es propaganda, pero falsa, porque no publicita una realidad objetiva sino caricaturizada para que los árboles no nos dejen ver el bosque. Como el niño pequeño que se tapa los ojos y dice "el nene no está", pero los demás sí le ven.

Si seguimos analizando la situación hay más datos llamativos y preocupantes. Un 45% de los desocupados son de larga duración, llevan más de un año buscando empleo. Las mujeres paradas en tal circunstancia casi doblan a los hombres, aunque dicen este es el gobierno más feminista de la historia. La jornada media semanal realizada por las personas ocupadas durante 2024 es de unas 32 horas, y plantean como gran propuesta progresista "bajarla" a 35 horas semanales: ¿Qué se irían en la práctica a menos de 30? De poco sirve cambiarles el nombre a las cosas para tratar de ocultar los hechos, al final para quien se informa dato mata relato. No puedes tapar la luz del sol poniendo tu mano con brazo estirado entre tus ojos y el astro.

En el caso de Asturias a ello se añade que nuestra región tiene la menor tasa de población activa de España, es decir habitantes en edad y condición de tener trabajo pagado. Teniendo en cuenta que la población activa es la suma de los ocupados más los parados, el Principado es una comunidad envejecida, y cada vez más. Ello se maquilla un poco en los últimos años por el aumento de la inmigración, sobre todo hispanoamericana: ¿Pero será suficiente y se podrá mantener a medio plazo? Las circunstancias no se cambian con discursos y consignas, se cambian con medidas eficaces. Aquí hay una inflación de impuestos y direcciones generales. Si no motosierra, al menos nuestra burocracia necesita una liposucción.

