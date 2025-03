El mar no solo es una maravilla natural, también representa uno de los recursos económicos más importantes y, en ocasiones, menos valorados de nuestra sociedad. Según datos recogidos por la OCDE en su informe "The Ocean Economy in 2030", la economía vinculada al mar podría llegar a generar hasta 3 billones de dólares globalmente en la próxima década. Este modelo económico, conocido como economía azul, incluye sectores tan diversos como la pesca sostenible, el transporte marítimo, la energía renovable marina o el turismo náutico.

España, con cerca de 8.000 kilómetros de costa, cuenta con una posición privilegiada en este sentido. Según la Comisión Europea, la economía azul española aporta anualmente más de 23.000 millones de euros al PIB nacional y genera alrededor de 700.000 empleos directos e indirectos, reflejando la importancia económica de nuestros mares y océanos.

Concretamente, Gijón, ubicada estratégicamente frente al Cantábrico, ha dado importantes pasos para convertirse en un referente nacional en economía azul. La ciudad asturiana impulsa proyectos innovadores y sostenibles en ámbitos clave como las energías renovables marinas, la investigación marina aplicada y la acuicultura sostenible, destacando especialmente en el ámbito del turismo azul.

Un claro ejemplo es el Bioparc Acuario de Gijón, institución comprometida con la divulgación científica y la conservación marina. Desde su apertura, el Acuario ha recibido cientos de miles de visitantes, incluidos miles de escolares cada año, convirtiéndose en un espacio fundamental para sensibilizar sobre la importancia de proteger nuestros océanos y su biodiversidad.

Eventos como el Wild Ocean Film Fest en Gijón refuerzan este vínculo emocional entre las personas y el mar, combinando la cultura audiovisual y el ocio con educación ambiental para sensibilizar de forma efectiva.

Lejos de ser únicamente atractivos turísticos, los acuarios desempeñan una labor educativa vital. Son lugares capaces de conectar emocionalmente con el público, generando conciencia sobre la necesidad de conservar los ecosistemas marinos. Estudios impulsados por la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA) subrayan cómo estas instituciones aumentan significativamente el conocimiento y la concienciación ambiental en visitantes de todas las edades. Además, de hacer una contribución única a la conservación de los animales y a la investigación.

En Gijón, el papel educativo del Bioparc Acuario es especialmente destacado. Cada año, más de 30.000 estudiantes asturianos participan en programas y talleres que les permiten descubrir la riqueza marina, entender sus amenazas y aprender cómo nuestras acciones cotidianas influyen directamente en la salud del mar.

Una economía azul fuerte necesita ciudadanos informados, comprometidos y proactivos. Precisamente, los acuarios cumplen con esta misión fundamental al acercar la realidad marina al público general, fomentando un conocimiento profundo y una conexión emocional con el mar.

Sin embargo, esta divulgación por sí sola no es suficiente; como se destaca en publicaciones científicas recientes como "Good governance for sustainable blue economy in small islands" (Frontiers in Political Science, 2022), se requiere también una apuesta decidida por parte de la sociedad y las instituciones políticas en la protección efectiva de nuestros mares. Esto implica adoptar políticas públicas claras que promuevan la sostenibilidad en las actividades marítimas, impulsar inversiones estratégicas en investigación marina y conservación, y fomentar modelos económicos que respeten y preserven la biodiversidad marina.

La economía azul no solo promete crecimiento económico; también ofrece la oportunidad de avanzar hacia una sociedad más sostenible y consciente. Instituciones como el Bioparc Acuario de Gijón desempeñan un papel crucial al promover el conocimiento científico, educar a futuras generaciones y fortalecer el compromiso social con la conservación marina.

En este Día Mundial del Agua, recordemos que proteger nuestros océanos es asegurar nuestro futuro y que apostar por el mar es invertir en un mañana mejor y más sostenible.

