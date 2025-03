Niños y pantallas en el cole

Claro. ¿Cómo va este Gobierno regional a hacer suya la idea de una presidenta que no es socialista? ¿Cómo los sindicatos van asimismo a apoyar lo que Isabel Díaz Ayuso hará en Madrid y demandamos miles de profesionales y por supuesto padres? Es que parece que unos trogloditas de algunos colegios demandan que se prohíban las pantallas en Infantil y Primaria en los centros escolares… A mí me parecen poco ambiciosos. Yo las prohibiría hasta Bachillerato, como poco.

El Principado dice que no se puede vivir de espaldas a la tecnología. ¿Perdón? ¿Alguien imagina que los niños de hoy vivan, en serio, sin tecnología? No. Lo que están es empachados de ella. Imagino que estos señores, que no quieren prohibirlas, desconocen los estudios de medio mundo advirtiendo del peligro de las pantallas en el desarrollo. Tampoco son conscientes de cómo leen y escriben los niños de muchos centros, que con 13 años tienen unas faltas y una escritura que provocan desprendimientos de retina, pero que, eso sí, llegan a 3° de la ESO con unas magníficas notas y adicciones importantes a esa tecnología a la que no se le puede dar la espalda.

Supongo que todos estos "educadores" saben lo que la Sociedad Española de Pediatría y la OMS recomiendan, que el tiempo total de exposición en edades escolares sea inferior a una hora al día en niños de 7 a 12 años e inferior a dos horas en adolescentes de 13 a 16 años, incluyendo el tiempo escolar y de deberes. Si no fuera para llorar, me partiría de risa. Además de la tele y el tiempo con tablets o móviles (que también debería estar prohibido hasta que tengan una edad adecuada, o sea, un uso de razón que ahora, por desgracia muchos no tienen ni con 20 tacos), ahora vamos y les ponemos más pantallas en el colegio. No saben cómo influye en el cerebro de los menores, retrasando la maduración de la corteza prefrontal, que ya sin pantallas madura tarde (20/21) y es la encargada del lóbulo prefrontal del cerebro, la encargada de las funciones ejecutivas como la toma de decisiones, el autocontrol y la planificación, el control de la impulsividad, etc., bloqueando los procesos cognitivos. Pero claro, aquellos que consiguieron la generación menos preparada de los últimos años, menos culta, pasando de curso en curso y llegando a quinto de Primaria sin leer ni escribir prácticamente y con notazas (tengo pruebas) ... ¿Van a preocuparse del cerebro infantil? Pero nada, que los padres que se preocupan por sus hijos son prehistóricos y unos retrógrados. iLo que hay que leer!

Suscríbete para seguir leyendo