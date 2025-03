Empantanados

Con el lío que han montado en la Federación para la elección de sedes del Mundial de Fútbol 2030, eligiendo San Sebastián en vez de Vigo de manera chapucera, afirma la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, que se acertó no optando a participar Gijón como precandidata. El no participar no es un acierto, sino una renuncia, con el relato del enorme gasto, y la falacia que todo el gasto sería a fondo perdido y a costear por el Ayuntamiento, para no tener que molestarse en buscar patrocinadores. Lo cierto es que parte del gasto debería haber corrido a cargo del Gobierno regional y nacional, y deberían haberse evaluado los retornos económicos para el Sporting y para la ciudad en forma de infraestructuras, turismo y promoción. No queriendo jugar no has ganado.

Cierto también que la nueva propiedad mexicana del Sporting actuó de manera frívola, primero planteando un estadio faraónico por 300 millones y después por 150. Pero al gobierno municipal le daba igual que el coste fuera 150, 75 o 37, porque ya había decidido que no en cualquier caso y "sanseacabó". Sin embargo, más a corto plazo que a medio habrá que gastar dinero en arreglar o mejorar el veterano estadio. Por otra parte, queriendo rescatar la RFEF la candidatura desestimada de Valencia, tercera ciudad española, podrían quedarse sin sede tanto San Sebastián como Vigo. Ahora hablan incluso de aumentar el número de selecciones a competir no de 32 a 48 sino a 64: ¿excesivo, requeriría a su vez más sedes?

Así las cosas, el resultado para Gijón es la abundancia de proyectos y bocetos de colorines, pero pocas obras inauguradas, desde el plan de vías y el metrotrén hasta la ampliación del hospital de Cabueñes, pasando por tener arena en pleamar en la playa de san Lorenzo y el tráfico subterráneo en el paseo del Muro. Anuncia el Principado que quieren retomar pronto las obras del hospital con una planta más de las previstas, ya solo falta saber el presupuesto y el calendario de las obras. En la precampaña de las próximas municipales y autonómicas volverán las infografías chulas, la cuestión en perspectiva si las obras se estarán desarrollando o volverán a ser discursos y promesas, con mucho ruido y pocas nueces, para seguir pescando votos de ingenuos.

