Nada ha cambiado en Pedro Sánchez

Cualquier análisis objetivo de los anuncios realizados por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible tras la reunión de Gijón al Norte de este pasado jueves tiene que partir ineludiblemente de una premisa básica: el señor Santano es representante del Gobierno de Pedro Sánchez. Y eso obliga a enfocar el asunto con una mínima perspectiva histórica de todo lo que ese Gobierno ha dicho y ha hecho en relación a las grandes infraestructuras para Gijón.

En ese sentido, no hace falta acudir a planteamientos ideológicos, porque los hechos son tozudos y las obras y las máquinas están ahí, o más bien no están, con independencia de las ideas políticas de cada uno. Así que la realidad es indiscutible: cada vez que el Gobierno de Pedro Sánchez, o sus tentáculos en Asturias, han hablado de las infraestructuras para Gijón cuya ejecución depende de Administraciones socialistas, han mentido. Han engañado a los gijoneses una y otra vez, anunciando licitaciones que luego anulan, paralizando tramitaciones por sus propios errores o, en el mejor de los casos, deteniendo obras que ya estaban en marcha. No hace falta recordar cada uno de esos casos, están en la memoria reciente de todos los gijoneses, que siguen esperando por el vial de Jove, por Lloreda-Veriña, por la estación intermodal, por la ampliación del Hospital de Cabueñes… y ahora todo hace temer que pasará lo mismo con los terrenos que la Autoridad Portuaria iba a ceder al Ayuntamiento para la urbanización de Naval Azul.

Sí entra en el campo del análisis político la explicación de cuál es la razón de estos engaños. En el Partido Popular lo tenemos claro: Sánchez ha elegido destinar hasta el último euro disponible en sus presupuestos a satisfacer el precio (por no decir chantaje) que le exigen sus socios parlamentarios a cambio de mantenerle en el poder. Y eso supone que para Asturias no quedan ni las migajas. Lo único que no se le puede reprochar al inquilino de La Moncloa es que haya dado bandazos en esta forma de actuar. Lleva haciéndolo así desde que llegó a la Presidencia.

Nada ha cambiado en Sánchez, por tanto. La pregunta es: ¿por qué en esta ocasión vamos a creerle? Nadie más interesada que yo misma y mi partido en que esta vez sea la buena, y que después de cientos de mentiras hayan dicho una verdad, porque si los anuncios del jueves se hiciesen realidad sería una noticia positiva para Gijón. Pero los precedentes, ciertamente, no invitan al optimismo.

Cada uno de los anuncios de Santano y sus compañeros socialistas ha venido seguido de una frustración. Cada uno de los dibujinos que nos han enseñado ha venido seguido de nuevos dibujinos pero ninguna obra. Hay algo verdaderamente histórico en sus proyectos para la estación intermodal y el Plan de Vías: la espera. Los retrasos sin precedentes.

Los plazos anunciados esta semana suponen, ante todo, más retrasos. Nada de extrañar, porque la disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Sánchez, entre las exigencias de sus socios y las que ahora conlleva la política europea de rearme, es nula para Gijón. Un sencillo cálculo de los plazos que nos proponen nos da como resultado que están llevando el proyecto más allá de las próximas elecciones generales, en la clásica táctica de "el que venga detrás, que arree". Sólo hay una forma de que por fin se cumpla con lo que se le debe a Gijón, y es que el que venga detrás sea un Gobierno del Partido Popular. Sánchez ni ha cambiado ni va a cambiar. A quien hay que cambiar es a Sánchez..

