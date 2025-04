Duplicaciones innecesarias

El autor de "La gramática descomplicada" escribe sobre género y sexo: "Vemos, pues, que el género no siempre coincide con el sexo, y que funciona al margen de esa condición biológica. El sexo forma parte de la realidad real (aunque haya quien lo crea algo divino), pero el género forma parte de la realidad gramatical. Está claro entonces que una cosa es el género y otra el sexo, aunque los políticos españoles suelan confundirlos cuando hablan (suponemos que sólo en ese caso) y se refieran a menudo a la violencia de género en vez de decir violencia sexual o expresiones más atinadas en relación con lo que se quiere decir (violencia machista, violencia sexista, violencia familiar…)".

El firmante de una columna periodística titulada "La punta de la lengua" pondera la tesis anterior: "Las duplicaciones se insertan en una eficaz campaña de comunicación que podemos compartir porque denuncia la sociedad machista en que vivimos y contribuye a recordarlo; pero resulta ajena a las necesidades de la lengua, pues sabemos que la ausencia en el significante no implica la ausencia en el significado, que es lo que importa…".

Un lector puntilloso cuenta, al hilo de este asunto, que en los 50 folios de la ponencia marco del 41º Congreso federal del PSOE se contabilizan 30 duplicaciones. Lo peor, dice, es que, si los ponentes hubieran sido contumaces o consecuentes, ese texto alcanzaría los 82 desdoblamientos de sustantivos y adjetivos, lo que dificultaría su lectura. El meticuloso lector ofrece la clave de esta manía tan duplicativa como selectiva: los términos duplicados son neutrales o positivos, mientras que no se desdoblan los vocablos peyorativos. Se lee "trabajadores y trabajadoras", "los maestros y las maestras, "empleados y empleadas"; pero "los privilegiados", "los ejecutivos" de empresas, "los políticos de derechas", "los especuladores" o los "grandes tenedores" de fondos carecen del añadido femenino. Se denuncia igualmente "el lucro desorbitado de unos pocos" sin abarcar al lucro desorbitado de unas pocas. De igual manera, los "medios digitales opacos" tienen "financiadores", lo que conlleva desechar a las financiadoras, que también las hay. En cuatro ocasiones se lee el doblete "niños y niñas", pero no se duplican los tres casos de "adultos". Estas querencias redactoras ocasionan otros problemas: Si decimos "ciudadanos y ciudadanas" para no excluir a las mujeres, ¿cómo interpretamos la ausencia de autónomas al hablar de los "autónomos?".

Habrán adivinado, a poco que, al paso, resbalen por estos comentarios semanales que el autor, el columnista y el lector son tres referencias distintas y un solo gramático verdadero: Álex Grijelmo, quien no alcanzará la sabiduría del admirado Emilio Alarcos, pero lo iguala en amenidad.

