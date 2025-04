¿Un día histórico o un fracaso más?

Esta semana se ha vuelto a hablar, por enésima vez en nuestra ciudad, de un "día histórico". Una expresión tan manida que ya ha perdido por completo su sentido; al menos, para quienes vivimos en Xixón. Lo que en otros lugares podría celebrarse como un avance en sus infraestructuras o en su calidad de vida, los y las gijonesas lo recibimos con una enorme sombra de sospecha. Lo único que en este concejo significa "día histórico" es una nueva promesa, con nuevas fechas, cada vez más alejadas en el tiempo, y con nuevos importes, cada vez más y más altos.

Lo que hemos podido conocer a través de los medios de comunicación (pues este proyecto no se ha presentado a los grupos políticos, ni a ningún órgano representativo de la sociedad gijonesa) podemos tildarlo de tomadura de pelo. Más que por lo viable que sea o no, por la forma de quebrantar años de promesas.

Resulta que la "reducción de la edificabilidad" en el plan acordado para el Solarón no consiste en ganar superficie para el parque ni en bajar la destinada a edificios en el convenio anterior, sino en rebajar las alturas de los mismos, aduciendo una estética más integrada con el entorno. Es evidente que las zonas verdes que necesita Xixón no dependen de eliminar alturas, sino de renunciar al ladrillo y la especulación, y eso ya no parece estar sobre la mesa.

Quedan abandonadas las promesas de Foro en campaña electoral, pero también abandonados los planteamientos que defendieron ya en la alcaldía; abandonadas sus relumbrantes infografías con solo dos edificios y un estupendo manto vegetal. Pero sobre todo, abandonados los anhelos de un movimiento vecinal y de una sociedad que sabe que lo que necesita Xixón es más verde y no más hormigón.

Hoy vemos cómo lo que sería un gran parque para el disfrute de todas las personas queda reducida a un caminín con árboles entre pisos para ricos. Y encima, intentando reírse una vez más de la gente, lo pretenden vender como la creación de la segunda mayor zona verde de la ciudad, por encima del parque de Isabel La Católica... contando para ello los metros cuadrados del parque de Moreda. Les dejo a los lectores que elijan el calificativo que merece anunciar como parte de la "creación de una zona verde" un parque existente desde hace décadas.

Este proyecto es decepcionante a todas luces, una traición a la ciudadanía, otra promesa incumplida y un robo del espacio público del que hoy estamos disfrutando y que mañana se utilizará para especular con viviendas de lujo. Un fiasco revestido con palabras grandilocuentes. Todo muy en sintonía con lo que es este gobierno y a quiénes representan.

La mayoría de Xixón queremos una ciudad vivible, amable, en la que disponer de refugios climáticos, que serán cada vez más necesarios; con espacios donde reír, jugar, echarse a descansar, leer un libro, pasear a nuestras mascotas, hacer deporte, pasar tiempo con nuestras familias. Respirar. Vivir.

Este anuncio nos arrebata una oportunidad irremplazable para hacer la ciudad que nos merecemos, una ciudad de futuro en la que el bienestar sea lo primero. La cobardía que se esconde detrás del "mejor esto que nada" tras décadas de espera es una claudicación en favor de las constructoras y en contra del interés general que la ciudadanía de Xixón no va a olvidar.

