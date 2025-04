Mal empezamos

Decía en un artículo anterior que iba siendo hora de que Europa se "independizara" de Estados Unidos abandonando una OTAN que la pone en manos de las veleidades de los americanos, para formar su propia organización y establecer nuevos contactos comerciales preferentes con países emergentes. El anuncio de una inversión milmillonaria para el rearme, o como quieran llamarlo, galgos o podencos da igual, hacía pensar que la cosa iría por ahí. El anuncio de la inversión en armamento, debería empezar por dar explicaciones claras, concisas y convincentes de la necesidad de un ejército europeo y unos planes de defensa diseñados por consenso de los países que conforman la Unión.

Pero empezamos mal, lejos de explicar que nos encontramos entre dos potencias en crisis que desprecian e ignoran a Europa y pretenden volver a los tiempos en que se repartían el mundo, la Unión Europea elige el camino más fácil, el miedo, el acojone. Un kit de supervivencia absurdo, el vídeo viral de la comisaria Hadja Lahbib, informaciones de que el armamento estadounidense adquirido por Europa incorpora un chip que lo puede inutilizar si USA lo considera oportuno, o las explicaciones del Secretario de la OTAN de que Madrid está al alcance de los ataques rusos, no pretenden convencer, pretenden asustarnos, hacernos sentir amenazados por un peligro indefinido, para que no abandonemos el yugo de la OTAN, y nos limitemos a financiarla.

El rearme que pretenden es más armamento para la OTAN, para que Europa siga defendiendo a Estados Unidos, y Trump pueda seguir con sus planes imperialistas, ahora Groenlandia, mañana Panamá, Canadá y luego veremos, mientras Putin hace lo mismo por el otro lado del mapa, repartiéndose territorios y recursos a medida de ambos. Canadá y Dinamarca forman parte de la OTAN, pero no se libran de las amenazas de Estados Unidos. Europa no puede seguir financiando una organización que amenaza su integridad mientras dice defenderla.

Deben de ser los responsables de la Unión, no Macron y Starmer, que pretenden lavar sus miserias arrogándose un protagonismo que no les corresponde, quienes cojan el toro por los cuernos, enfrentándose sin complejos a lo que no es más que los restos de dos potencias que durante los últimos ochenta años nos han tenido en un puño, mientras otros países les arrebataban la mayor parte de la tarta y ahora pretenden recuperar la supremacía perdida a nuestra costa. A la UE le toca constituir una organización defensiva propia, sin injerencia de otras potencias, con un ejército europeo fuerte y no veintisiete que vayan a lo suyo, recuperar las bases americanas para uso propio y continuar su camino sin tutelas que no necesita.

OTAN No, Bases fuera, se justifica incluso más que a finales del siglo pasado. Si alguien tenía duda de las razones del no, ahora no puede tenerlas. La actitud de Trump tiene una ventaja, y es que actúa a cara descubierta, en su megalomanía se considera un enviado de dios y no cabe la idea de que pueda estar equivocado, actúa como es, como un patán, un patán con mucho poder y ningún escrúpulo y por tanto peligroso. Europa no puede ni necesita seguir financiando a quien la considera su colonia.

Suscríbete para seguir leyendo