Durante unos cuantos años, todos los domingos por la mañana quedaba en el Kilometrín. Iba caminando hasta allí abrigado con una sudadera que dejaba colgada en un gancho de cualquiera de las casetas del circuito. Un compañero de correrías estuvo algo más de tres años advirtiéndome del peligro de dejarla ahí y asegurando que al volver no la iba a encontrar. Más de tres años significan unos ciento cincuenta domingos de tentación para posibles ladrones de ropa ajena. Y una mañana sucedió: la sudadera no estaba en su sitio. Alguien se la había llevado, quién sabe si a un lugar mejor. Mi amigo tardó muy poco en comentar "ya te lo decía yo" y quise ver en sus labios (nunca lo reconocerá) una leve sonrisa de satisfacción. Con escasos conocimientos de probabilidad y estadística pienso que acertar una vez de entre ciento cincuenta posibles no hace que tu predicción resulte demasiado fiable y, sin embargo, lo que quedó en la conciencia del grupo fue que no debíamos dejar la ropa en la caseta porque a mí me la habían robado. No hay forma de cambiar el relato. Sigue instalado como un mantra en el imaginario colectivo de los que seguimos saliendo a correr los domingos por la mañana.

La película española que más me gustó en 2024 fue "Los destellos", dirigida por Pilar Palomero y basada en un relato de la escritora Eider Rodríguez titulado "Un corazón demasiado grande". La historia está protagonizada por una mujer, Itxabel, a quien su hija le pide que la ayude en los cuidados de su padre, al que le queda poco tiempo de vida y del que se había separado muchos años antes. El filme aborda temas como el paso del tiempo, las huellas que vamos dejando y que nos dejan, y esos momentos que vivimos que son destellos de belleza y aquellos que tenemos la certeza de que en algún momento vamos a recordar. También reflexiona sobre la importancia de cuidar a otra persona para aprender a quererte a ti. Todo ocurre entre silencios y miradas, siempre entre personas buenas que a veces toman decisiones equivocadas. Personas buenas que son las que abundan en el mundo, aunque las noticias y el relato generalizado se empeñen en decirnos que no, que tenemos que desconfiar, que nos van a robar, que van a ocupar nuestra vivienda, que se están aprovechando de nosotros.

