Los muertos no pueden salir gratis

Vivimos en un país donde los muertos salen gratis, o como mucho, se pagan con la dimisión de algún cabeza de turco. La muerte de cinco mineros en Zarréu, no puede saldarse con la dimisión de una consejera recién llegada, aunque pudiera tener responsabilidades por su cargo anterior y sean inadmisibles sus disculpas: "Si en la mina de Zarréu se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo", eso es evidente, pero también lo es que un mínimo control por parte de su consejería o la de trabajo lo hubiera impedido. Son muchos los interrogantes que rodean este caso, los permisos concedidos no parecen amparar las labores que se realizaban, tampoco las inspecciones periódicas eran otra cosa que un trámite cuyas indicaciones se incumplían. Si se extraía carbón para comercializarlo, y todo parece confirmarlo, no se cumplían las medidas de seguridad que hubieran impedido un accidente como el que se produjo, más propio del siglo pasado que de éste. Se ha publicado que los antiguos propietarios cobraron al menos un millón de euros de subvención por el cierre de la mina, ya están tardando en reclamárselo. Una comisión parlamentaria que aclare estos interrogantes es necesaria; aunque desgraciadamente, tal cómo se desarrollan estas comisiones no sirva de mucho, al menos, pondrá en evidencia a algún responsable y al margen de sus conclusiones, los ciudadanos sacaremos las nuestras. Lo importante es que Policía y Guardia Civil prosigan con sus investigaciones sin que nada interfiera en ellas, sin que las tramas mafiosas que hacen del carbón ilegal un negocio muy lucrativo lo impidan.

Estamos hablando de la extracción de carbón y su comercialización sin permisos y sin control. No es posible que sin la complicidad de muchos estamentos, toneladas de carbón ilegal se incorporen al mercado del que si lo es para mezclarlo y comercializarlo en conjunto. Está sin resolver el caso de la empresa NMR, puesta como ejemplo de emprendimiento, que llegó a patrocinar al Real Oviedo, y de la noche a la mañana quebró dejando deudas millonarias y la desaparición de ciento veinte mil toneladas de carbón almacenadas en El Musel. Demasiado carbón, demasiado volumen para que pase desapercibido sin complicidades importantes.

Salieron prácticamente gratis los 43 muertos del Metro de Valencia, los 80 del AVE de Santiago, los 62 del Yak 42, los 193 del 11M, los 7.291 de las residencias madrileñas y los 215 de la dana. No podemos consentir que los 5 de Zarreu engrosen la lista de la incuria, por justicia.