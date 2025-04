Parlamentos

Entre los temas candentes semanales tenemos la comisión de investigación parlamentaria sobre la explosión en la mina de Cerredo que causó cinco muertos. En principio no se entiende muy bien, si el legislativo tiene por función elaborar leyes, y el judicial controlar la legalidad vigente y absolver o condenar a quien la cumpla o viole, qué sentido tiene una comisión parlamentaria sobre un tema si está en su caso bajo investigación judicial. Lo que sí es función de la Junta del Principado es exigir explicaciones políticas si el accidente se ha producido por negligencia y/o falta de control por la administración, como parece ha sido, si extraían carbón careciendo de tal permiso, no a una Consejera que lleva dos meses, sino a la anterior responsable.

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez anuncia que dedicará 10.000 millones de euros más este año 2025 a gastos de Defensa, lo que le pide la OTAN para llegar al 2% del PIB ante la amenaza expansionista de Rusia de Putin –y añadamos las reclamaciones territoriales marroquís–, pero sin presupuestos y sin pasar por el Congreso. Tanto gasto puede beneficiar a la industria y el empleo asturianos, pero aquí hay una cuestión importante de forma, al margen si el fondo del asunto es necesario y urgente: ¿Puede el gobierno decidir estos ingentes gastos de manera unilateral y caprichosa, sin desglosar partidas ni ingresos, en un régimen democrático parlamentario? ¿O sólo es una autocracia sanchista?

Y el tercer tema es el fallecimiento de mi tocayo, el Papa Francisco, el argentino Bergoglio. Al nuevo jefe de la Iglesia católica –de tradición mayoritaria en España- le van a elegir entre 135 cardenales, todos varones, a modo de Senado de veteranos. Si tan justo y reformista dicen era: ¿Por qué no ha planteado el sacerdocio femenino? ¿Por qué un cura puede decir misa y una monja no? El argumento que Jesucristo no eligió mujeres entre sus 12 discípulos en aquella sociedad no vale, tampoco había negros y hoy hay curas negros. El mensaje cristiano de fraternidad y solidaridad es para todos (hombres o mujeres, de cualquier raza, estatura o peso). En la sociedad del siglo XXI, lo justo es nombrar también cardenales mujeres.