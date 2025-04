Francisco, el Papa de la misericordia

Este segundo domingo de Pascua, por institución de San Juan Pablo II, siguiendo las revelaciones de la mística religiosa polaca San Faustina Kowalska, conocida por él (murió en 1938) y canonizada en el año jubilar 2.000, es para toda la Iglesia católica "el domingo de la misericordia". Feliz coincidencia para despedir al papa Francisco. Se dice de él que no fue un gran teólogo. ¡Ni lo pretendió! Pero tengo que decir que a él se debe ¿la mejor? definición de Dios que se ajusta a la revelación que de él nos ha dado Jesucristo: "El nombre de Dios es misericordia". La pronuncia y la explica en un libro entrevista publicado con motivo del jubileo extraordinario de la Misericordia del año 2016: "La misericordia es una gran luz de amor, de ternura porque Dios perdona no con un decreto sino con una caricia. Es el carné de la identidad de Dios". Reconocido es que, Ratzinger, Benedicto XVI, fue un gran teólogo e intelectual a la altura de los mejores de nuestro tiempo. Francisco trató de valorar y divulgar la teología del "santo pueblo de Dios", dotado del "sensus fidei" como él decía. De ahí que sus escritos y predicaciones sean tan inteligibles a acomodadas a los sencillos de corazón, con palabras e imágenes al alcance de todos. De esa definición de "El nombre de Dios es misericordia" salen la descripción de "la Iglesia en salida" a los caminos, al encuentro con las personas (no autorreferencial) y "hospital de campaña" para curar las heridas de la humanidad.

Francisco ha querido rescatar las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Extraña que en la teología se afirme que ahí, en ese acontecimiento eclesial, hay una asistencia intensa y extraordinaria del Espíritu Santo y luego no se sigan sus conclusiones. Este papa, devoto y fans de San Pablo VI, tenía como libro de ruta su primera encíclica "Ecclesiam suam", escrita en pleno concilio (1964) donde dice que la Iglesia es para Evangelizar y que debe entrar en dialogo con todo el mundo. Es lo que ha hecho maravillosamente Francisco, con creyentes y no creyentes y sobre todo, con aquellos que sufrían problemas o los creaban, "hay que mancharse las manos, hay que tocar las heridas", como en las situaciones de violencia y pobreza. Supo leer los signos de los tiempos y por eso es reconocido como el mejor líder social actual. Lo evidencian tantos mandatarios de los pueblos como asisten a su funeral.

Es lamentable que las mayores críticas le vengan de dentro de la Iglesia, incluso de cardenales: ¡La iglesia santa y pecadora! Advierten estos celosos, ante la elección del sucesor, que la línea reformista de Francisco puede degenerar en herejía. Temen los procesos abiertos en el último sínodo en manos de diez comisiones de estudio y clarificación. No hay miedo, el Espíritu Santo siempre acierta… si le dejan actuar.