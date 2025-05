De estatuas y banderas

García Losa, exconcejal del Partido Popular con quien compartí escaño y al que aprecio y respeto, publicaba en este diario un artículo del que discrepo.

Una asociación propuso hace años erigir una estatua de Arturo Fernández, afirmando: "Nos hemos comprometido a que esta iniciativa no tenga ningún coste para el municipio. Estará financiada únicamente por aportaciones de vecinos, asociaciones y empresas que quieran colaborar. El Ayuntamiento de Gijón solo tiene que acceder a homenajear a este gran artista y concedernos permiso para la instalación."

Por su parte, Foro, entonces en la oposición, se adhirió a la petición: "Desde Foro Asturias pedimos al Gobierno local que supervise el proceso y permita su instalación. Hay que tener en cuenta que la asociación Gijón Participa prevé sufragar los costes con aportaciones ciudadanas y empresariales, sin coste por tanto para las arcas del Ayuntamiento"

Ana González, había rechazado el proyecto en su día aludiendo a que la ciudad ya había homenajeado al artista con el título de Hijo predilecto y un palco del Jovellanos en su honor. Con 30.000 firmas apoyando el proyecto, se inició una cuestación popular que fracasó; 5 euros por firmante darían para la estatua y el festín inaugural, pero una cosa es predicar o echar una firmina, y otra dar trigo.

Ahora, el Ayuntamiento decide financiar la estatua en su totalidad "para no demorar más el merecido homenaje al actor" y evitar que el proyecto quede ralentizado por dificultades en la consecución de la financiación. Se repite la historia de la estatua de Quini, una iniciativa popular que se financiaría con aportaciones particulares que no llegaron a cuatro mil euros y acabamos pagando entre todos. Son dos ideas fracasadas que debieran haber ido al museo de las infografías fallidas. Quini, como Arturo, ya tenía el reconocimiento de la ciudad en El Molinón, aparte del parque con su hermano.

En cuanto a la bandera, no es cuestión de tamaño. La bandera es un símbolo de todos, tiene su propio reglamento, y en Gijón, está donde debe estar. Convertirla en mercancía para encubrir financiarse ilegalmente es un delito. Hacer ostentación de ella llevándola en el polo, la pulserita o incluso en la correa del perro, no hace a nadie más patriota. La patria somos quienes estamos dentro de las fronteras, no el territorio que delimitan.