Fumata blanca

Es el símbolo antiguo y rural con que se anunciará que ha sido elegido el nuevo papa. Lo modernizado son los productos químicos para lograr humo blanco o negro y no equivocar a la multitud que espera en plaza de San Pedro. Son tradiciones imaginativas y sugerentes; aunque lo que se celebra es actual, el modo de celebrarlo nos une al pasado. El conclave nos dará al 267º sucesor de San Pedro, pero el armazón y la liturgia para elegirlo tiene ya 750 años. En los primeros siglos, los electores eran los párrocos de Roma, porque el elegido es el obispo de Roma, sucesor de San Pedro "fundamento perpetuo y visible de la fe y de la comunión", igual a los demás obispos pero con encomiendas singulares para la unidad de la iglesia. Extendida la iglesia por el mundo, se asignó a los cardenales –asesores del papa- la encomienda de su elección, algunas azarosas y tardías. En la de Bonifacio X, en 1271 (sede vacante desde 1268) fueron casi tres años, en la ciudad de Viterbo, donde el antecesor tenía la sede por conflictos en la Ciudad Eterna, y después de encerrar a los electores en el palacio papal, sitiarlos a hambre y levantar el tejado para que el ayuno y la intemperie les obligara a la interminable elección. Por ello, este papa legisló en el concilio de Lyon II, en 1274, sobre cómo, cuándo y en qué lugar y forma se debe celebra el conclave: "a los 10 días de la muerte del papa, en la ciudad de su muerte y en lugar cerrado por dentro y por fuera "con llave". Estructura básica que se conserva con algunos añadidos: secreto, San Pio X; Pio XII, cese de todos los cargos excepto el camarlengo; S. Pablo VI, edad límite de elector en 80 años; Benedicto XVI, celebración en la Capilla Sixtina y 34 máximum de votaciones, después entre los dos más votados. Así está hoy, aunque ya surgen opiniones de que no solo los cardenales, sino que la "representación de todo el santo pueblo de Dios", debiera intervenir en la elección.

El cónclave levanta expectativas. El papa es, aún hoy, una figura relevante, no solo en la Iglesia, sino en el mundo. Es la persona más visitada por toda la sociedad, creyentes y no creyentes. Y sus pronunciamientos son los de un líder ético y moral. Todos estos días tenemos listas y quinielas. Las biografías de los cardenales son poco conocidas. Las hay sorprendentes por la labor que desempeñan. Pero estoy seguro de que nadie en sus cabales desea ser papa. No se elige a un sucesor de Francisco sino del apóstol San Pedro, ni se buscan copias. Ni lo adivinará la IA. Cada papa es único e irrepetible. Son los desafíos, hoy claros y urgentes después del sínodo de la sinodalidad, que la cruda realidad presenta a la Iglesia, los que mandan. Y luego la persona idónea. Ahí está la sorpresa del Espíritu Santo. Podemos pedir que tenga carisma pastoral y paternal. Sin duda, para el próximo sábado ya hubo fumata blanca.