El Scattergories del PSOE

Jaime Fernández-Paino, director general de la Alcaldía y Proyectos de Ciudad del Ayuntamiento de Gijón

Decía Adrián Pumares en la Junta General del Principado a una consejera asediada (también dimitida, pero en aquel momento todavía no lo sabíamos) que, recordando el guion de Casablanca, "mentías mucho mejor antes".

César González, secretario de política municipal del PSOE de Gijón, no ha mentido bien nunca. Y es una lástima, teniendo en cuenta que últimamente está abonado a una mentira sistemática que, entendemos, viene generada por un reparto con su secretario general, Monchu García, ante la conclusión (obvia, por otra parte) a la que deben haber llegado: si siempre miente el mismo, va a acabar cantando.

Hace unos días escribía sin rubor el señor González, hablando de la estafa piramidal que su partido está intentando perpetrar en forma de pufo portuario en Naval Gijón, que "aunque en aquellas conversaciones entre Moriyón y Lourido también se habló del regalo de otra franja, no hay constancia documental de ello". ¡Que no hay constancia documental de ello! El señor González debió ser el único socialista de Asturias que no vino al acto público de compra de los terrenos de Naval. Sí, de compra: el Ayuntamiento pagó 4,6 millones de euros por ellos. Ahí estuvieron todos los demás, encabezados por el portavoz municipal socialista, a aplaudir hasta con las orejas la presencia de un secretario de Estado socialista, un consejero socialista, una delegada del Gobierno socialista. ¿Saben lo que decía por aquellos días el PSOE de Gijón? Que el Puerto tenía que regalar todos los terrenos. En 2018 decían que había que comprarlos, por 6 millones. Ahora dicen que el Puerto no debe cederlos. Ya se sabe, el PSOE no miente, solo cambia de opinión. Muchas veces.

Miente a sabiendas César González porque él sabe, al igual que lo sabe toda la ciudadanía, que el Ayuntamiento de Gijón y la Autoridad Portuaria (no la señora Moriyón y el señor Lourido; no es lo mismo, aunque con la tendencia patológica de los socialistas a pensar que las instituciones son suyas, personales e intransferibles, es lógica la confusión) acordaron una operación que lograba poner fin al abandono de los terrenos de Naval con dos premisas: la primera, que el Ayuntamiento iba a pagar por ellos, porque después los va a aprovechar. La segunda, que el Puerto iba a hacer un gesto con la ciudad a la que dio la espalda durante tantos años, e iba a ceder aquella parte, la destinada a paseo marítimo, que no iba a tener aprovechamiento. Ese acuerdo entre dos instituciones se adoptó en Plenos municipales, en Consejos portuarios y en organismos de varios ministerios. César González lo sabe, pero miente a sabiendas, porque mentir, para un socialista en Asturias, es gratis.

Le parecía graciosa al señor González la comparación con el Scattergories. Lo pone muy fácil, porque con la M de "mentira", salen manipulación, montaje, y milonga. Todas favoritas del PSOE de Gijón, dueño absoluto del juego.

César González miente, al igual que Monchu García, porque la verdad que vive la ciudad de Gijón les hace mucho daño. Convendría que la dirección de la Autoridad Portuaria se diera cuenta de que con estos señores les espera el mismo futuro que a Belarmina Díaz. Nieves Roqueñí ha sido agraciada con una segunda vida tras ser fulminada en la misma consejería y por las mismas mentiras. No sería muy inteligente desperdiciarla inmolándose con el PSOE de Gijón. Roqueñí debe de pensar que cuando a ella le caiga encima el chaparrón por esta descomunal chapuza, van a ir a rescatarla los mismos que, cuando se fue la luz en todo el país, ni siquiera tuvieron la ocurrencia de acercarse por su Ayuntamiento. Aunque fuera para ver qué se cocía por allí.