Más ventajas de ser de derechas

Vuelvo a hablar de las ventajas de ser de derechas. El control de los medios y el forofismo de sus votantes les permiten actuar con total impunidad, manteniendo discursos falsos que no se discuten. Feijóo exige explicaciones sobre el apagón criticando la falta de información del gobierno al que acusa de: "incompetencia manifiesta u ocultación de datos", mientras ignoramos donde estaba Mazón el día de la dana. El gobierno compareció cinco veces sobre el apagón en 24 horas aclarando que saber las causas podría llevar meses dada la complejidad de los datos a analizar. Decir donde estaba Mazón el día de la dana no necesita investigación alguna. Los populares dieron información falsa sobre el 11M, el Prestige, el Yak 42, la Guerra del Golfo o el rescate de la banca. El PP y sus medios, nos hacen creer que Red Eléctrica es una empresa pública, pero es una empresa privada, el estado es el mayor accionista con el 20%, pero no es mayoritario. Varios fondos tienen paquetes importantes.

Una prima de Feijóo fue nombrada a dedo para dirigir el área sanitaria de Santiago y posteriormente número tres en el área de Envellecemento Activo. Las sociedades de la hermana y el cuñado de Feijóo acumulan concesiones de la Xunta por decenas de millones. La hermana de Moreno Bonilla dirige un Conservatorio oficial. Su mujer trabaja en Biofarma, empresa beneficiada por la Junta. El cuñado es gerente general del Ayuntamiento de Málaga. El Gobierno de Almeida contrató al marido del senador Maroto para un puesto al que se presentaron 23 aspirantes. Abascal vivió durante años de chiringuitos, Toni Cantó lo mismo. Podríamos seguir así hasta el infinito, pero quienes están procesados son David Sánchez y Begoña Gómez; han sido precisos malabares judiciales y retorcer asomos de indicios, pero llevan años sirviendo de argumento político contra Sánchez.

La vivienda de la mujer de Feijóo invade terrenos amparados por la ley de costas. La de Díaz Ayuso tiene difícil encaje con los ingresos de la pareja. Santiago Abascal vive en un chalet de más de un millón de euros sin que haya sido noticia. El juez Peinado tiene un chalé inscrito como almacén con una piscina sin permiso. Del chalet de Iglesias y Montero conocemos hasta el último ladrillo.

El Tribunal Supremo confirmó la financiación irregular en el PP durante dos décadas. Vox se fundó con un millón de euros del exilio iraní. El tribunal de cuentas le impuso una multa de 862.000 euros por financiación ilegal. Abascal admite el desvío de 7 millones a una fundación que preside a título nominativo. La UCO investiga a un concejal de Vox en Valencia. El exlíder de Vox en Andalucía, al banquillo por un supuesto fraude de subvenciones. Rusia y Hungría están presuntamente detrás de la financiación de Vox. Son noticias que apenas ocupan espacio en los medios. La falsa financiación de Podemos por Irán o las pruebas fabricadas por la policía "patriótica", coparon titulares, páginas y horas de programación, y quienes se prestaron a propagarlas, siguen dando lecciones de "más periodismo".

Ser de derechas es la patente de corso del siglo XXI.