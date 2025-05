Esperando en la cola del supermercado observo los productos típicos, chicles, chocolatinas, pilas y ¡zas! radios en todos los formatos, colores y formas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ha podido pasar de repente en este mundo para que se vendan tantas radios? ¿Qué misterio? Si es que hasta el mismísimo Camilo Sesto lo predecía.

La radio es uno de los medios de comunicación más antiguos. Algunos de estos medios llevan muchas historias en sus espaldas, el telégrafo de Morse, torres con mecanismos visuales, señales de humo utilizadas en muchas culturas, especialmente por los nativos americanos, mensajeros a pie o a caballo, palomas mensajeras que llevan los mensajes en sus patas, y cómo no, por mar el mensaje en la botella. Conclusión: durante el apagón nos hemos acordado de la radio que casi estaba obsoleta y enterrada. Desde mi más tierna infancia, lo que más se escuchaba en mi casa era la radio. Lo primero que oía cuando me levantaba era la radio, y cuando me acostaba también.

Íbamos de viaje y nada más arrancar el coche, mi padre ya tenía la mano en la rosca de encender la radio. Los conocía a todos: Carlos Herrera, Ana Pastor, Matías Prat, Julia Otero… Me encantaba oír sus tertulias, debates y su elocuencia. Había mucho humor y risas y yo, desde la parte trasera del coche, camino a Madrid y viendo lo ancha que es Castilla pensaba: ¡Qué bien se lo pasan! Me quería teletransportar con ellos y ser partícipe de sus conversaciones. La radio siempre fue mi medio de comunicación favorito. He considerado que, para ello, se debe tener una voz agradable además de un don de palabra preciso y rápido.

Hoy en día, con esto de la tecnología, internet y otras novedades tenemos los famosos podcasts. Ojito que no los crítico y, además, soy gran admiradora de algunos y creo que hablan de temas interesantes y de actualidad.

El día del apagón nos acordamos de nuestra preciada y querida radio. Que sí que puede haber mucha tecnología, internet e IA, pero quien tuvo retuvo.

Y ahí está ella, que estaba apartada y casi olvidada. Vuelve a convertirse en líder de audiencia siendo la más querida y de vuelta a nuestras casas. Espero que esto nos sirva de ejemplo y que no la olvidemos y dejemos tirada en un cajón porque, pase lo que pase, nunca nos abandonará. ¡Acordaos, queridas! Espero que en unos días no se olvide como le pasó al pobre papel higiénico.