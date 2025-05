Movamos a la Unión Europea

La comunidad Movemos Europa que se identifica con proteger el medio ambiente en sus diferentes variables ha iniciado una campaña dirigida a la Unión Europea para exigirle un sistema de producción racional de alimentos que se centre más en la gente y no en la especulación. La acción la centran en la protección de las granjas ganaderas puesto qué las pequeñas explotaciones desaparecen, los animales se hacinan en macrogranjas y el precio lo paga la Tierra. En su argumentario aportan que mientras, los subsidios europeos, nuestro dinero público, va directo a los bolsillos de los gigantes agrícolas, en solo 15 años, Europa ha perdido 5 millones de granjas.

Pero si esto no fuese grave, el previsto nuevo plan de la UE aumenta esa tendencia. Más beneficios para las multinacionales, menos apoyos a las granjas familiares y menos acción climática. En opinión de Movemos Europa esta manera de actuar no es agricultura, es una estafa palpable ya que la reforma no persigue restringir la producción de alimentos, en línea con un consumo moderado y responsable, como la ciencia apunta, sino en agravar la crisis climática.

El proceso de la reforma es cierto que acaba de empezar con la previsión de que los ministros de Agricultura de la UE se reúnan a finales de mayo. De ahí la puntualidad de la campaña que tiene como fin el mostrarles que hay un movimiento poderoso, cuantioso y cualificado detrás que estará vigilante para que no se plieguen a las exigencias de los lobbys de siempre.

Movemos Europa parte de la premisa de que en febrero de este año la Comunidad Europea publicó una nueva visión para el futuro del sector agropecuario, que debería guiar la próxima reforma de la Plataforma Agraria Común (PAC). Entienden que dicha visión está llena de palabras claves de "europostureo", pero bajo la superficie, mantiene el modelo fallido que agrava la crisis climática y arruina a las pequeñas explotaciones familiares. No es de extrañar que la comunidad Movemos Europa desconfíe de los dirigentes europeos y de sus promesas en cuanto a adoptar medidas encaminadas a restaurar la naturaleza climática en su globalidad, por ello, a través de la campaña intentan unir fuerzas con otras organizaciones conservacionistas, comunidad científica, agropecuaria y ganadera sin olvidarse de la ciudadanía.

La UE en potencia es un gigante de nación. Y es magnífico tener la fuerza de un gigante y más en los tiempos actuales para contratacar la guerra arancelaria de Donald Trump. Pero es tiránico usarla como un gigante contra los enanos que no pueden soportarla que son las pequeñas explotaciones familiares.

La reforma no es rentable si apuesta todo al progreso asociado a la producción por la producción porque dicho progreso no confiere razón universal ya que por muy sólido que sea se desvanece ante las calamitosas secuelas medio ambientales, climáticas y el goteo inevitable de gente que quedará sin trabajo por el cierre.

En el momento que los ministros de Agricultura de la UE den el visto bueno a que los gigantes agrícolas -macrogranjas- abran la especulación hacia el consumo intensivo, se abrirá la ley de la fuerza, incidiendo en daños irreparables en grado sumo hacia el planeta Tierra. El planeta de todos.

Para evitar este desastre es inevitable que movamos a la UE para que se centre más en la gente y se aleje de la especulación alimentaria.