El maltratador y la pájara

No puedo con mi vida. Mira que tengo trabajo, mucho, y entre informe e informe, consulta y consulta, me tiro a los digitales, o a la televisión si estoy en casa para seguir el folletín, la telenovela de los motes de los WhatsApp del presi y adláteres. De verdad que no doy crédito. Está claro que, si a cualquiera le leen los mensajes privados, seguramente más de uno se sonrojaba porque se escriben cosas en momentos determinados que quizás nos avergonzarían. Pero lo que me llama la atención es la total soberbia de nuestro presidente del Gobierno, la superioridad y el carácter dictatorial que lleva en las venas, y que muchos de nosotros desde luego habíamos intuido cuando aún no se sabía del todo.

Esas conversaciones solo muestran lo que existe detrás de su apariencia democrática que sólo lo es cuando nombra esa palabra que está denostando día a día, segundo a segundo. La pájara no le gusta porque posiblemente sea una señora normal, que lleva con dignidad su ministerio, quizás la única que se salva de todo el gobierno. El otro, el que gana con mayoría en su autonomía, al que califica de tocacojones, una persona socialista, García-Page, que lo único que hace es defender que se deberían haber respetado las líneas rojas que se habían marcado desde siempre. No gobernar a toda costa, aliándose con el que sea, por ejemplo, con el "maltratador" de Pablo Iglesias, al que dio ni más ni menos que la vicepresidencia, para luego comentar semejante barbaridad con su amiguito Ábalos. ¿En serio?

Si seguimos con los motes, nos encontramos con aquella mujer que fue presidenta de Andalucía, pero perdió contra él, Susana Díaz, es "la jodida", una mujer que es de lo más normal dentro de ese partido, a la que he visto francamente desolada por ver en qué se está convirtiendo un partido en el que ella, como es lógico, creía. Y los "was" siguen, nos vamos enterando de por qué se ayudó a Air Europa, cuando se habían repartido padre e hijo unos cuantos millones de beneficios y la ayuda llegó en mayor cantidad que la de otras aerolíneas y mucho más rápido, porque había amistades por el medio. La misma amistad que tiene el señor Zapatero con su amiga Delcy, la vicepresidenta de una dictadura que está ahogando y matando a sus ciudadanos y lo expresa orgulloso. ¡Es su amiga! Menudo honor. Y todos silbando porque, que yo sepa, aún no se ha explicado absolutamente nada sobre aquella famosa parada en suelo español de la susodicha, aunque estaba prohibidísima, sobre la que tantas versiones dio el señor Ábalos, creo recordar que hasta seis distintas. Y así estamos, esperando explicaciones que no llegarán, porque todo se lo montan a través de whatsapp, de los que espero que sigamos disfrutando…