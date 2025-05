El silencio ye renuncia

El otro día fui de excusión con unas amigas y sus niñas, y me comentan que una de sus peques está dando en el colegio Mitología asturiana. Sorprendida, digo: "¡Eso no lo tuvimos nosotras! ¡Qué avance! Quizás queda menos para que empiecen a enseñar asturiano".

Hace un tiempo leí "Atlas Unesco de las lenguas del mundo en peligro", que usa colores que van del blanco, vulnerable, al negro, extinta, para ilustrar la situación en la que se encuentran los idiomas en el mundo. El asturiano aparece marcado en amarillo, "en peligro". ¿Cómo ye esto? Pues con el asturiano no hay peligro inminente, pero sí importante, básicamente por falta de uso de la población. Es un hecho que utilizamos más terminología anglosajona, hasta tal punto que nuestros abuelos o padres no comprenden nuestro lenguaje. Tenemos carteles publicitarios y mensajes en otros idiomas que ni siquiera son el castellano. ¿Puede que si lo cambiamos por el asturiano consigamos extender más nuestra lengua y cultura? Si presumimos orgullosos de la fabada, el cachopo y la sidra, ¿por qué no también de nuestra lengua?

El "boca-oído" va seguir siendo uno de los mayores medios de transmisión, quizás si llevamos a cabo ésta práctica llegue hasta Japón. Para poder difundirla tenemos hoy las maravillosas herramientas de las redes sociales, que usadas adecuadamente pueden alcanzar grandes logros.

En Navidades, cuando vino mi prima de México, me hizo gran ilusión que se interesase por comprar un diccionario en asturiano y aprenderlo, ¿os podéis creer que recorrimos tres librerías y ninguna lo tenía? Sentí una mezcla entre frustración y vergüenza. Así no vamos a progresar.

Cuando era pequeña, había gente que consideraba, y aún se piensa, que hablar asturiano era cosa de pueblo y paletos. Recuerdo que iba a Setienes a ver a mi tía y me fascinaba oírla hablar, no solo porque descubría un leguaje nuevo, que desconocía, sino porque me enseñaba mucho de nuestra cultura tradicional y maravillosa, que estamos abandonando y empiezo hablando por mí misma, que aunque no he recibido clases de asturiano, he tenido la suerte de vivir en diferentes partes del país y del extranjero donde me conocían como "la asturiana", defendiendo con orgullo mi cultura, mi lengua y mi tradición; hasta en Inglaterra, rodeada de noruegos, alemanes, franceses e italianos que chapurreaban el "¡Calla ho!, ¡Meca!, ¡Tengo fame!".

Hemos conseguido que la sidra sea patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, hagamos lo mismo con la nuestra Llingua Asturiana. Si Pelayo resurgiera de sus cenizas diría: "Dexaivos de bobaes y entamar a falar asturiano pel mundu".