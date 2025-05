No es fácil hablar de esto

No es fácil ni desde luego agradable. Pero hay cosas que deberíamos hablarlas, no taparlas con un velo de vergüenza y de falso puritanismo. La justicia, en mi opinión, suele ser poco dada a evaluar con rigidez estas horribles situaciones, cuando no, como me ha pasado hace muchos años, desprecian meses de evaluación y de engaños para no condenar a un padre que ha abusado durante mucho tiempo de sus hijos. Lo he vivido en muchos juicios, demasiados, y siempre me han dejado un poso de amargura y muchas noches sin dormir. Veo claramente el interior de los menores, sé perfectamente cuándo lo que cuentan es fruto de una manipulación de un progenitor, y cuándo es cierto. Para eso se hacen protocolos en los que se valora la credibilidad del testimonio, que les aseguro es verdaderamente terrible. Son niños a los que sus padres, adictos al porno, al alcohol, a la coca, los utilizan como objetos sexuales porque saben que ellos no los delatarán. Y no lo hacen. Ellos callan porque les da mucha vergüenza o miedo, o están amenazados o chantajeados con juguetes. Y no lo dicen. Solo cuando son mayores, en la clínica, se abre el agujero negro en el que han estado metido aquella adolescente, aquella mujer que hace años que no sale de casa porque está rota de dolor, de rabia y de vergüenza. Otras veces es la madre quien sospecha porque dibujan cosas raras, lloran por las noches, tienen pesadillas, están tristes... Ahora en Asturias aún buscan a un padre gijonés que ha abusado de sus hijas, en un eterno barullo judicial que dura ya diez años, y hay otro familiar que ha abusado de su sobrina. No sé qué habrá pasado en estos casos, pero pude comprobar cómo determinados jueces y abogados preferían creer la famosa "alienación parental", es decir, madres que tendrían que estar muy muy enfermas para inventarse frases, palabras, llantos de sus hijos/as, que se enfrentan a un calvario, y que sufren secuelas importantes, sólo para fastidiar al padre o para que no tenga la custodia. No niego que existan casos así, pero es muy poco habitual.

En estos juicios a veces hacían un mínimo estudio sobre los padres, a veces mal realizados, le hacían al niño otro mini-informe y nada, todo inventado: custodia compartida. Una de esas niñas con las que sigo en contacto, que solo tenía 7 años y con madre maravillosa que ha vivido un calvario y sigue en terapia, me comentó entonces que un día paseando con su hija, ella se paró ante la iglesia de San Pedro, y le pidió a Dios que la ayudase. Recuerdo haber llorado mucho. Porque no pude hacer nada. Y porque en aquel momento los juzgados de Gijón, los peritajes de oficio, eran una verdadera vergüenza. Qué asco.